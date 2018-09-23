Найдена необычная рыба-пеликан с огромным ртом

Экспедиция судна "Наутилус", исследуя подводные глубины в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях, обнаружила рыбу, которая поразила даже ученых, сообщает EVNautilus.
На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.
Это редкий вид угреобразных: большерот или рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides). Пасть большерота, благодаря специальному "мешочку", может мгновенно растягиваться, что позволяет захватывать больше добычи. На видео скорее всего подросток, так как он еще не достиг размеров взрослой рыбы.