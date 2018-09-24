Британец решил одну из «задач тысячелетия»

Разгадана одна из «загадок тысячелетия»

Математик Майкл Атья заявил об имеющемся у него доказательстве гипотезы Римана . Об этом сообщает НСН со ссылкой на анонс в твиттере Гейдельбергского университета.

Сообщается, что Атья представит ответ на одну из «загадок тысячелетия» в ходе конференции вечером 24 сентября.

Майкл Атья — профессор Эдинбургского университета, лауреато множества математических премий и член нескольких академий.

Гипотеза Римана была сформулирована в 1859 году немецким математиком Бернхардом Риманом. До сих пор никому не удалось ее доказать.