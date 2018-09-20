Наночастицы вернули активность противораковой системе клетки

При помощи наночастиц ученые смогли возобновить синтез белка, уменьшение количества которого приводит к развитию многих видов рака. В результате рост опухоли был существенно подавлен даже на стадии метастаз. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Известно несколько генов-супрессоров опухолей, активность которых тормозит деление и рост клеток, а также не позволяет избежать апоптоза — регулируемого процесса естественной гибели клеток, в том числе и раковых. Мутация или потеря этих генов часто сопровождается развитием злокачественных опухолей. В частности, более чем в половине случаев метастазирующего рака простаты врачи не обнаруживают ген PTEN.

В новой работе ученые поместили в наночастицы мРНК, которая соответствует первичной структуре белка PTEN, и добились того, что бы эти частицы попали в клетки опухоли. В результате запустился процесс синтеза белка, что помешало распространению заболевания. Ученые провели эксперименты как с лабораторными культурами, так и в живом организме.

«Мы разработали наночастицы, которые защищают мРНК от разрушения, продлевают время их циркуляции в крови, улучшают захват и внутриклеточный транспорт, — поясняет ведущий автор работы Мохаммед Ислам из Медицинской школы Гарварда. — Циркулирующие наночастицы с мРНК проникают в опухолевые ткани благодаря естественным особенностям сосудистой системы опухолей. Затем их усваивают раковые клетки».

Авторы отмечают, что их способ противодействия раку противоположен большинству методов, которые применяютсегодня. В то время как обычно врачи пытаются заблокировать механизм, который помогает развитию опухоли, в новой статье авторы описывают, что клетка, потерявшая способность сопротивляться болезни, вновь ее обрела. Ученые надеются, что их идея станет основной инновационного способа лечения этого опасного заболевания.