Найдены способные жить на Марсе водоросли

Ученые нашли в Испании водоросли, способные жить на Марсе

Биологи нашли в одном из соленых озер Испании крайне необычную водоросль, способную жить в густом "рассоле" марсианских ручьев и подземных запасов влаги. Они рассказали об этом открытии на конференции Европейского планетологического сообщества, проходящей на этой неделе в Берлине.

"Способность этих микробов-экстремофилов выживать на Земле в таких же условиях, которые сейчас царят на Марсе, говорит о том, что они могли бы процветать и на красной планете. Это, в свою очередь, указывает и на необходимость дополнительной защиты Марса от "гостей" с Земли, и позволяет нам задуматься о терраформировании Марса при помощи подобных водорослей", — заявил Фелипе Гомез (Felipe Gomez) из Астробиологического центра Испании в Мадриде.

Гомез и его коллеги уже несколько лет изучают самые "инопланетные" уголки Земли, такие как впадина Данакил в Эфиопии, в надежде найти там микробов и многоклеточных живых существ, способных жить и процветать на Марсе, а также в океанах Европы и Энцелада.

Гомез и его коллега Ребекка Томбре (Rebecca Thombre) из Колледжа науки, искусств и бизнеса в Пуне (Индия) совершили крайне интересное открытие, изучая флору и фауну озера Тирес, расположенного на равнине Ла-Манча в центральной части Испании.

Этот водоем, как отмечают ученые, разбит на несколько слабо сообщающихся частей, некоторые из которых насыщены большим количеством соли и соединений серы. Подобные экзотические условия привлекают многих микробов-экстремофилов, чьи колонии окрашивают воду Тиреса в экзотический красновато-желтый цвет.

Изучая их видовое и генетическое разнообразие, Томбре и Гомез натолкнулись на первого представителя растительного мира, способного жить на Марсе и выдерживать экстремально высокие концентрации соли в воде. Новая водоросль получила имя Dunaliella salina EP-1.

"Этот подвид дуналлиел — один из самых солестойких экстремофилов на Земле. Как правило, микробы не могут жить в засоленных водоемах по той причине, что вода начинает "вытекать" из их клеток. Жительница этого озера обходит эту проблемы, вырабатывая глицерол и другие молекулы, которые создают аналог высокой концентрации соли внутри клетки, что мешает побегу влаги", — поясняет Томбре.

Помимо дуналлиелы, ученые нашли в водах Тиреза еще одного потенциального "колонизатора" Марса — микроб Halomonas gomseomensis, также способный переносить большие концентрации соли. И тот, и другой обитатель озера, как отмечают Гомез и Томбре, могут использоваться не только для терраформирования Марса, но и в качестве компонентов различных биотехнологических установок на Земле.