Говяжий фарш оказался опасным для жизни

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» провел исследование качества говяжьего фарша. Копия результатов имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Исследование проводилось при участии специалистов Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатого РАН. В рамках него были изучены образцы фарша (как на развес, так и расфасованного) от 11 производителей: «Мясновъ», Selgros, «Лента», «Перекресток», Spar, «Карусель», «О’КЕЙ», «Рамфуд», «Самсон», «Мираторг» и «Останкино».

Во всех образцах на развес, кроме «Мяснова», обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а в фарше «Останкино» — еще и листерии (опасные бактерии, возбудители заболеваний у человека и животных).

Помимо этого, во всех образцах была обнаружена ДНК свиньи. «Однозначно утверждать, что речь идет о фальсификации, нельзя. Причина, скорее всего, в несоблюдении санитарных правил: ДНК свиньи попало в говяжий фарш из мясорубки, на которой до этого измельчали свинину фарша домашнего или другого полуфабриката», — говорится в исследовании. Отмечается, что зачастую производители смешивают говяжий фарш с более дешевым свиным для экономии.

Также производители неправильно указали на упаковке жирность продукта, а «Перекресток» не указал ее вовсе. «Перебор жира — это безусловный минус. Самую большую погрешность допустили изготовители образца „Рамфуд“: на 65 процентов больше заявленного, что не вписывается в категорию А маркировки образца», — отмечают авторы.

В результате только два бренда — «Самсон» и «Мираторг» — были признаны безопасными для здоровья и качественными.