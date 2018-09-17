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Раскрыта тайна выносливости гималайских шерпов
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Ученые раскрыли тайну выносливости гималайских шерпов 

Naked-Science.ru 17 сентября 2018
Фото: Naked-Science.ru
Одной из ключевых особенностей шерпов, которые обеспечивают им адаптацию к высокогорным условиям, оказался лучший контроль над циркуляцией крови.
Представители немногочисленной народности шерпов уже столетия обитают в окрестностях Джомолунгмы и служат постоянными проводниками для желающих подняться на главную вершину мира. К жизни на большой высоте они адаптированы, по-видимому, лучше, чем кто-либо на Земле, включая других горцев, что делает шерпов объектами постоянного интереса ученых.
Среди интересных загадок их физиологии — стабильность количества эритроцитов в крови. И у обычных европейцев, и у жителей Анд организм реагирует на снижение содержания кислорода и падение атмосферного давления (гипобарическую гипоксию) повышением числа эритроцитов, что позволяет связывать больше кислорода из вдыхаемого воздуха. Однако у шерпов этого не происходит: что на уровне моря, что на высоте в километры счет эритроцитов остается одинаковым.
Этим вопросом заинтересовались Джеральдина Кло (Geraldine Clough) из Саутгемптонского университета и ее коллеги, работающие в рамках программы Xtreme Everest 2 и изучающие различные аспекты жизни на больших высотах и экстремальной физиологии. Их статья опубликована в журнале Experimental Physiology.
В экспериментах участвовали 83 жителя низменностей, а также 61 шерпа, которые совершали 11-суточные подъемы на высоту базового лагеря (5300 метров) по пути к Эвересту. Предварительные пробы крови были получены в Лондоне (высота 50 метров над уровнем моря) и в Катманду (1300 метров). Обнаружилось, что с набором высоты количество гемоглобина в крови у шерпов не увеличивалось, однако усиливалась вазомоторная функция, обеспечивая эффективное снабжение тканей кислородом.
В самом деле, простой рост числа эритроцитов имеет и неприятную сторону, повышая вязкость крови, что затрудняет ее циркуляцию и работу сердца, а также чревато закупоркой сосудов легких. Так что одной из адаптаций шерпов оказалась способность усиливать кровоток к нуждающимся тканям и органам без повышения содержания гемоглобина и неприятных побочных эффектов.
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