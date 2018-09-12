Учёные: «Дети — просто маленькие обезьяны»

Родители часто описывают крошечных детей как обезьянок. Однако теперь учёные подтвердили, что малыши — это «просто маленькие обезьяны», и 96% жестов у детей раннего возраста и обезьян ничем не отличаются. Исследование опубликовано в журнале Animal Cognition и подтверждает, что древнее искусство общения без использования языка кроется очень глубоко в человеческом подсознании и передается по наследству.

Исследователи из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии обнаружили, что дети, прежде чем они научатся говорить, активно используют целый ряд движений и поз для общения — точно также, как это делают шимпанзе и гориллы. В возрасте от одного до двух лет в арсенале малышей 52 различных жеста. Среди них — встряхивание головой, тыканье пальцем, топанье, ударение себя в грудь и бросание предметов на то или иное расстояние. Учёные обнаружили, что 50 из этих телодвижений есть также и у обезьян. Исследователи предполагают, что выявленные жесты использовались в течение миллионов лет в нашем эволюционном прошлом — задолго до того, как человечество научилось общаться посредством слов.

Известно, что дикие обезьяны используют более 80 различных жестов. Недавно ученые обнародовали «большой словарь обезьян», где была дана расшифровка жестов — что каждый из них означает. Считается, что существуют определённые жесты, предупреждающие о приближении хищников, огня или змей, а также более интимные движения, например, манящие: они употребляются в том случае, когда особь хочет, чтобы другие обезьяны к ней приблизились. Однако учёные были поражены, узнав, сколько у детей было общего с обезьянами.

Доктор Кэтрин Хобейтер из школы психологии и неврологии в Сент-Эндрюсе говорит:

«Дикие шимпанзе, гориллы, бонобо (карликовый шимпанзе — ред.) и орангутанги используют жесты для общения в своей повседневной жизни, но до сих пор в этом перечне всегда отсутствовала одна обезьяна — это мы».

«Дети — это просто маленькие обезьяны», — делится Хобейтер выводами, к которым пришла исследовательская группа.

В рамках эксперимента шимпанзе наблюдались в их естественной среде обитания, в лесу Будонго в Уганде. За маленькими детьми учёные следили в детских садах и в домашних условиях в Германии и Уганде, наблюдая, как они взаимодействуют со своими сверстниками и с членами семьи. Как и молодые обезьяны, дети использовали жесты, чтобы объяснить, чего они хотят. Жестами и телодвижениями они требовали внимания к себе, просили, чтобы их подняли на руки, играли, приглашали взрослых или ровесников подойти ближе или отступить.

Между тем учёные нашли и важные различия в поведении. Например, маленькие дети использовали указательные жесты гораздо чаще, чем молодые обезьяны, а размахивание рукой в знак приветствия при встрече или прощании оказалось жестом, уникальным для человека — обезьяны его не практикуют.