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На дне Перуанской впадины обнаружены новые виды рыб
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На дне Перуанской впадины обнаружены новые виды рыб 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: кадр YouTube
Обнаруженные существа удивительно хорошо приспособлены для жизни на дне, однако при подъеме на поверхность их полупрозрачные тела рискуют разрушиться.
Международная команда ученых обнаружила на дне Перуанской впадины новые ранее неизученные виды рыб. Как оказалось, они обитают на глубине от шести до восьми километров, сообщило издание The Daily Mail.
Например, среди них — новая разновидность морских слизней. Они могут свободно обитать на указанной глубине и при этом вовсе не боятся хищников, говорится в сообщении.
По словам экспертов, такие существа отлично приспособлены для жизни в суровых условиях. Но поднять на поверхность такого слизня не получится, поскольку при подъеме их полупрозрачное тело легко может разрушиться.
Как отметила доктор Томас Линли из команды морских биологов Университета Ньюкасла, эти существа питаются беспозвоночными, которые в избытке обитают на дне впадины.
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