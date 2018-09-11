Ещё
Биологи разобрались с возникновением пола у земляники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биологи разобрались с возникновением пола у земляники 

Индикатор 55 минут назад
Фото: Индикатор
Ученые выяснили, что за появление организмов разных полов у земляники ответственны «прыгающие» гены. Получается, что возникновение половых различий может появиться намного быстрее, чем считалось, так как это растение относительно недавно стало раздельнополым. Результаты исследования изложены в журнале PLOS Biology.
Существование раздельных полов очень распространено в мире животных, но у растений ситуация намного сложнее. Половые хромосомы животных имеют общего предка, а большинство раздельнополых растений стали таковыми лишь в последние несколько миллионов лет, в то время как подавляющая часть (около 94% видов) остается гермафродитами, то есть содержат и мужские, и женские половые органы. Земляника обладает самыми молодыми половыми хромосомами среди всех подробно исследованных видов.
Биологи в течение 20 лет проводили эксперименты, чтобы выяснить генетические механизмы определения пола у земляники. Ситуация осложняется тем, что земляника, как и многие другие растения, полиплоидна, то есть содержит несколько наборов хромосом в каждой клетке, в данном случае 8 наборов по 7 хромосом. Около 10 лет назад биологи нашли у земляники виргинской (Fragaria virginiana) участки хромосом, которые определяли пол. Однако изучение других разновидностей, даже таких близких как земляника чилийская (Fragaria chiloensis) показало, что эти участки находятся совершенно в другом месте и даже на другой хромосоме. Более правдоподобным объяснением было независимое возникновение полов у близких видов, но оставалась маловероятное: общее происхождение этого участка, который перемещается по геному.
В новой работе авторы просеквенировали геномы 60 растений и искали участки, характерные только для женских организмов. Такая последовательность была найдена, но она как минимум дважды поменяла расположение в геноме в ходе эксперимента, который покрывал много поколений растения. Определяющий участок содержит всего два гена, но их конкретную роль еще предстоит выяснить. Авторы также отмечают, что причина подобного феномена остается не ясна. Более того, земляника до сих пор способна скрещиваться с формированием гибридных особей, которые не обладают половыми различиями.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Плутон опять предложили считать планетой Лучшее за день. 7 сентября Искусственный интеллект помог найти новые быстрые радиовсплески
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии84
Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом71
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей803
«Юанями отдашь»: Путин пошутил над Си Цзиньпинем127
Любовница родила Петросяну ребенка73
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение