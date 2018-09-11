Последнее золото империи: найден клад на миллионы евро

В Италии нашли золотые монеты Римской империи

Клад из сотен золотых монет общей стоимостью в несколько миллионов евро нашли археологи при выполнении работ в итальянском Комо. По мнению ученых, сокровища были помещены в сосуд и закопаны в последние годы существования Римской империи, то есть свыше 1500 лет назад. Одновременно при раскопках средневекового города-порта в Швеции обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Это открытие свидетельствует о существовании устойчивых торговых связей между Средиземноморьем и Балтикой в эпоху позднего Средневековья.

Клад из сотен золотых монет эпохи поздней Римской империи обнаружен в центре Комо. Как сообщается на странице Министерства культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии в Facebook, деньги были помещены в сосуд необычной формы и относятся к пятому веку нашей эры, то есть были отчеканены незадолго до падения крупнейшей державы античного мира, которое произошло, как известно, в 476 году.

Археологи сделали находку в ходе раскопок на месте работ по разбору здания бывшего театра Крессони. По словам министра ведомства Альберто Бонизоли, специалистам еще только предстоит определить истинное историческое и культурное наследие ценностей.

«Данная территория является настоящей сокровищницей нашей археологии, — подчеркнул чиновник. — Открытие наполняет меня гордостью».

После проведения необходимых мероприятий монеты займут место в одном из музеев. Их стоимость у нумизматов оценивается в миллионы евро. Однако точную цену находки назвать пока сложно — к таким выводам пришел археолог Лука Ринальди. Он также отметил превосходное состояние артефактов, пролежавших в земле более 1500 лет. Открытие уникально еще и размером «кошелька»: столько монет, спрятанных в одном тайнике, в этих краях прежде не находили.

Театр Крессони был открыт в 1870 году, а впоследствии модернизирован для показа кино. Закрытие состоялось 21 год назад. По задумке властей, после сноса здания здесь планируется возведение элитных апартаментов. Однако из-за обнаружения тайника запланированные работы приостановят на неопределенный срок. Археологи настояли на проведении масштабных раскопок. Не исключено, что под руинами театра скрываются другие сокровища Древнего Рима.

85-тысячный Комо расположен близ итальянско-швейцарской границы в предгорье Альп у берегов одноименного озера. Поселение вошло в состав Римской республики в 193 году до нашей эры, а во время галльских походов Юлия Цезаря в 1 веке до н. э. было перенесено на современное местоположение и приобрело важное стратегическое значение.

Есть сведения, что Цезарь лично составил план города с типичной для римской традиции сеткой перпендикулярных улиц.

На закате имперского периода и после крушения государства Комо страдал от набегов варваров, которые грабили богатых и образованных жителей. Чтобы спасти свое состояние, один из них, вероятно, и закопал клад, обнаруженный теперь археологами. В Средние века город имел репутацию важного торгового и книгопечатного центра. В апреле 1945 года в окрестностях Комо был захвачен, а затем казнен фашистский диктатор Бенито Муссолини

Одновременно с кладом под зданием театра Крессони в Швеции впервые обнаружили свинцовую печать из Фландрии и венецианскую монету XIV века. Драгоценный дукат эпохи правления 54-го дожа Андреа Дандоло (1343-1354 гг.) попался в руки археологов в ходе раскопок средневекового портового города Эллехольм на острове в устье реки Меррумсан у юго-западного побережья Балтийского моря.

Он был основан около 1450 года на землях вокруг замка под названием Сьоборг (дословно — «Замок озера»), принадлежал Дании и просуществовал до 1600-го, когда пришел в упадок из-за невозможности восстановления после серии разорительных войн. Не в пользу Эллехольма сыграло развитие соседнего Карлсхамна, имевшего более выгодное расположение. Увеличение объемов торговли требовало наличия порта непосредственно на морском побережье.

На одной стороне найденной монеты изображен святой Марк, выполненный по принятому стандарту дожей, на другой — образ Иисуса Христа с нимбом.

По мнению директора музея в провинции Блекинге Маркуса Сандекьяра, находка свидетельствует, во-первых, о торговых отношениях Датского королевства и Венецианской республики, располагавшейся на территориях Апеннинского и Балканского полуостровов, а, во-вторых, о наличии у Эллехольма статуса международного торгового порта.

С момента закладки город находился под властью архиепископа Лундского, пока в результате Реформации не был передан шведской короне в 1536 году.

«Конечно, когда вы находите итальянские монеты в городе архиепископа, велик соблазн предположить, что все это имеет какое-то отношение к Папе Римскому.

Однако это всего лишь гипотеза», — заявил Сандекьяр.

Добавим, что крупнейшим христианским течением в Швеции является лютеранство, основанное королем Густавом I.