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Источник: космонавтам поручено найти следы сверления на корабле «Союз»
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Источник: космонавтам поручено найти следы сверления на корабле «Союз» 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российским космонавтам на Международной космической станции поручено собрать все возможные доказательства появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», которые могли бы помочь расследованию. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Космонавтам поручено привезти на Землю все возможные доказательства, которые могут помочь установить причину появления отверстия. Если фотографии и видеоматериалы, а также сделанные в день обнаружения отверстия измерения уже переданы на Землю, то сейчас поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления", — сказал собеседник.
Таким образом, речь идет о доказательствах, которые могли бы помочь специалистам на Земле в расследовании. По словам собеседника, это поручение широко не афишируется.
Собранные доказательства будут возвращены на Землю ближайшим космическим кораблем, который вернется с МКС в начале октября, добавил собеседник.
Космический корабль «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого было обнаружено сквозное отверстие, будет находиться в составе МКС до декабря. При возвращении космонавтов, бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.
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