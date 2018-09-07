На фотографиях Марса разглядели разрушенное строение 

На снимках с Марса постоянно находят какие-то загадочные сооружения. Происходит это из-за того, что многие люди хотели бы верить в то, что на Марсе существовала или существует жизнь и зачастую включают своё воображение при рассмотрении снимков. Проверить реальность предположений о находках довольно сложно, ведь Марс является практически не изученным и исследовать его с помощью людей, мы сможем ещё не очень скоро. На очередной фотографии от NASA, пользователи интернета заметили странные руины и считают, что на этом месте раньше вполне могли находиться несколько зданий. Это никак не могут быть природные образования, считают некоторые из сторонников жизни на Марсе. Линии настолько симметричны, что они сразу говорят о невозможности создания природой чего-то подобного. NASA никак не комментирует возможность того, что Марсе могут присутствовать какие-либо постройки иных цивилизаций. Полное молчание учёных ставит людей в положение, когда они начинают всё чаще говорить о теории заговора и правительствах, которые скрывают факты о внеземных цивилизациях.