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В Мексике нашли более 160 человеческих черепов
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В Мексике в тайном захоронении нашли более 160 человеческих черепов 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Прокурор мексиканского штата Веракрус Хорхе Уинклер сообщил в четверг об обнаружении 166 человеческих черепов в тайном захоронении на территории штата.
По словам Уинклера, в начале августа информация о возможном захоронении была получена от некоего человека, после чего власти начали проверку.
"После 30 дней работы найдены останки как минимум 166 человек, если исходить из числа черепов, обнаруженных в 32 пунктах зоны поиска", — заявил Уинклер на пресс-конференции.
Также были найдены 200 предметов одежды, 114 удостоверений личности и множество личных вещей. Эксперты считают, что захоронение было сделано не менее двух лет назад.
Подобные страшные находки нередки в Мексике, ранее тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Халиско, Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии людей.
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