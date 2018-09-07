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Космонавтам поручили найти следы сверления на «Союзе»
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Источник: космонавтам поручили найти все следы сверления на «Союзе» 

Газета.Ru + ещё 13 49 минут назад
Фото: NASA
Источник в ракетно-космической области сообщил, что российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) поручили собрать все возможные доказательства появления отверстия от сверла в космическом корабле "Союз МС-09". Об этом сообщает РИА "Новости".
Источник отметил, что фотографии и видеоматериалы, сделанные в день обнаружения отверстия, в данный момент переданы на Землю.
"Сейчас поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления", — рассказал источник.
Он также отметил, что это поручение "широко не афишируется".
Ранее источник сообщил, что уволившихся сотрудников РКК "Энергия" проверят по делу об утечке воздуха на МКС.
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