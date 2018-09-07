Космонавтам поручили найти следы сверления на «Союзе»

Источник: космонавтам поручили найти все следы сверления на «Союзе»

Источник в ракетно-космической области сообщил, что российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) поручили собрать все возможные доказательства появления отверстия от сверла в космическом корабле "Союз МС-09". Об этом сообщает РИА "Новости".

Источник отметил, что фотографии и видеоматериалы, сделанные в день обнаружения отверстия, в данный момент переданы на Землю.

"Сейчас поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную алюминиевую стенку корабля, найти другие следы, вплоть до поиска стружки, оставшейся после сверления", — рассказал источник.

Он также отметил, что это поручение "широко не афишируется".