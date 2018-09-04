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МосГУ организует «Шекспировские чтения 2018»
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МосГУ организует «Шекспировские чтения 2018» 

Управа района Вешняки 53 минуты назад
Фото: Управа района Вешняки
В период с 24 по 27 сентября состоится XXVII Международная научная конференция «Шекспировские чтения 2018».
Мероприятие проводится Шекспировской комиссией при Научном совете РАН и Московским гуманитарным университетом при участии Государственного института искусствознания, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ГИТИС и отделения гуманитарных наук Русской секции Международной академии наук (IAS, Австрия).
Формат конференции предполагает большое число участников. Они отразят в своих докладах общие элементы и различия подходов представителей разных наук к одному и тому же тексту.
На конференцию соберутся исследователи Шекспира и английской культуры из ведущих университетов нашей страны, представители исследовательских институтов РАН, а также гости из зарубежных вузов и научных центров. Особенно познавательным предстоящее мероприятие станет для студентов российских вузов и молодых ученых.
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