Как закончился полевой сезон фанагорийской археологической экспедиции?

Об итогах 15-го совместного полевого сезона на Таманском полуострове объявили представители частного благотворительного фонда и Института археологии РАН . В этом году археологи выяснили причину гибели древнего города в Х в. По мнению учёных, Фанагория была разрушена и пришла в запустение в результате вражеского набега.

Среди построек, брошенных жителями 1000 лет назад, обнаружены останки погибших. Любопытно, что они относились к монголоидному типу. Эту загадку учёным ещё предстоит разгадать. Также нашли захоронение знатного рода III в. до н.э., обнаружили могилу воина I в. с уцелевшим стеклянным сосудом с бальзамирующей жидкостью.

Это сенсационные находки мирового уровня. Археологические исследования велись на раскопах «Верхний город» (центр античного города), «Нижний город», Восточном и Западном некрополе, а также на затопленной морем части древнего города. Работы проходили на общей площади около 3000 кв. м.