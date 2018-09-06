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Как закончился полевой сезон фанагорийской археологической экспедиции?
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Как закончился полевой сезон фанагорийской археологической экспедиции? 

АиФ — Юг + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Об итогах 15-го совместного полевого сезона на Таманском полуострове объявили представители частного благотворительного фонда и Института археологии РАН. В этом году археологи выяснили причину гибели древнего города в Х в. По мнению учёных, Фанагория была разрушена и пришла в запустение в результате вражеского набега.
Среди построек, брошенных жителями 1000 лет назад, обнаружены останки погибших. Любопытно, что они относились к монголоидному типу. Эту загадку учёным ещё предстоит разгадать. Также нашли захоронение знатного рода III в. до н.э., обнаружили могилу воина I в. с уцелевшим стеклянным сосудом с бальзамирующей жидкостью.
Это сенсационные находки мирового уровня. Археологические исследования велись на раскопах «Верхний город» (центр античного города), «Нижний город», Восточном и Западном некрополе, а также на затопленной морем части древнего города. Работы проходили на общей площади около 3000 кв. м.
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