Ещё
«Нейтринную революцию» попытались отменить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нейтринную революцию» попытались отменить 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Исследователи из Института физики Южного федерального университета совместно с коллегами из Италии подвергли ревизии все результаты, полученные наблюдениями на нейтринном детекторе IceCube за последние пять лет. В итоге они пришли к выводу, что, скорее всего, данные эти не являются тем, что за их принимали — а именно, следами внеземных нейтрино. Если это так, то «нейтринная революция» в астрономии до некоторой степени поставлена под сомнение, а загадочные феномены, найденные IceCube, по мысли авторов, могут быть просто шумом. С высокой долей вероятности выводы учёных будут подвергнуты критике другими научными группами. C текстом соответствующей статьи можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.
Авторы новой работы отмечают, что нейтринный детектор IceCube с 2013 года регистрирует целый ряд частиц высоких энергий, которые обычно трактуют как нейтрино внеземного происхождения. Первое событие такого рода даже освещалось в прессе как «начало нейтринной революции в астрономии». Важность такого события трудно переоценить — нейтрино дают информацию об уникальных событиях, благо частиц эти плохо поглощаются космической средой, и поэтому позволяют «видеть» астрофизические события, обычно скрытые от нас газом или пылью.
IceCube состоит из кубического километра льда в Антарктиде, причем в массе этого льда расставлены фотоумножители. Те регистрируют вспышки черенковского излучения, возникающие, когда какие-то частицы проходят через планету Земля, входя в нее в районе северного полюса и выходя на южном полюсе. Поскольку из известных частиц только нейтрино считаются способными пройти Землю насквозь, все частицы, пришедшие к IceCube снизу, а не сверху (с северного полюса, то есть через всю планету), считаются нейтрино.
Однако, отмечают исследователи, почти все зарегистрированные на сегодня IceCube нейтрино высоких энергий не удается связать с ожидаемыми астрономами источниками гамма-, рентгеновского или радиоизлучения. Также в них не видно «выделенных направлений», с которых нейтрино приходило бы больше, чем с других. И это очень странно — ведь материя, способная быть источником нейтрино, распределена во Вселенной неравномерно. Например, в нашей Галактике обычная материя расположена в основном в плоскости галактического диска, но, по наблюдениям IceCube, никакого избытка нейтрино оттуда нет.
Кроме этого, не удается детектору зарегистрировать и «двойные вспышки» черенковского излучения в связи с рождением и распадом тау-нейтрино, с энергией соответствующих частиц выше 200 тераэлектронвольт. Между тем, именно тау-нейтрино и продукты их распада (точнее, продукты распада частиц, распавшихся в ходе процессов, которые породили тау-нейтрино — это могут быть и адроны. и позитроны, и гамма-фотоны) — наиболее «достоверные» частицы нейтринной астрономии, благо вероятность их внеземного происхождения близка к единице (их рождение требует процессов особо высоких энергий).
Чтобы объяснить то, что наблюдения нейтрино высоких энергий «не сходятся» с тем, что исследователи ожидали, они выдвигают предположения, что даже нейтрино с энергиями в 200 тераэлектронвольт и выше могут быть не астрофизическими, а атмосферными нейтрино.
Такие частицы постоянно возникают в верхних слоях атмосферы нашей планеты, когда космические лучи образуют пионы. Космическими лучами называют частицы высоких энергий, прибывающие из космоса. Часть из них сталкивается с ядрами атомов газов в верхних слоях атмосферы и при этом образуют «ливни» частиц — пионов, которые часто распадаются на мюонные нейтрино и антимюоны (как вариант — на мюонные антинейтрино и мюоны). Авторы полагают, что регистрировавшиеся до сих пор «астрофизические» нейтрино — суть именно что атмосферные, не имеющие никакой связи с нейтринной астрономией как таковой. В связи с этим они призывают к крайней осторожности в интерпретации наблюдений IceCube в целом. Основная часть — если не вообще вся — полученная с его помощью информация, по их мнению, суть лишь «шум», возникший из-за взаимодействия космических лучей с земной атмосферой.
Правда, исследователи опускают ряд моментов, которые затрудняют принятие их интерпретации наблюдений IceCube. Во-первых, 22 сентября 2017 года там было обнаружено нейтрино с энергией в 290 тераэлектронвольт, причем направление, с которого частица пришла, совпадает с блазаром (галактика с активно излучающим ядром) TXS 0506+056, свет от которого шел до Земли четыре миллиарда лет. Атмосферный шум, по направлению совпадающий с объектом, который должен давать немало нейтрино — очень странное совпадение.
Кроме того, вспышка светимости блазара в иных диапазонах по времени совпала с приходом нейтрино из той же части неба. Такое совпадение легко объяснить, если предположить, что-то нейтрино — астрофизическое, результат процессов у далекого блазара. Но его очень трудно объяснить, если предполагать, как это делают авторы работы, что перед нами лишь случайное наложение усиления активности базара в миллиардах световых лет и «нейтринного шума» земного происхождения.
Во-вторых, если авторы новой работы правы, то получаются сразу две нетривиальные вещи. С одной стороны, по ним космические лучи создают в атмосфере Земли нейтрино энергий выше 200 тераэлектронволт. Между тем, по расчетам это должно происходить довольно редко, типовая энергия атмосферных нейтрино должна быть ниже. С другой стороны, выходит, что истинные астрофизические нейтрино — крайне редкое явление. Ведь будь они частыми, IceCube уже давно зарегистрировал бы множество их, а по логике авторов новой работы он, напротив, этого не сделал. То есть с одной стороны в атмосфере Земли — где этого никто не ожидал, в силу малых энергий идущих здесь процессов — легко образуется масса нейтрино относительно высоких энергий, а с другой — у далеких блазаров, активных ядер галактик нейтрино высоких энергий образуется почему-то очень мало. И это при том, что все астрофизики утверждают, что там их должно быть много.
Совместить активное рождение нейтрино в атмосфере Земли и слабое — у далеких блазаров очень и очень сложно. Бесполезно ссылаться на то, что астрофизические источники нейтрино далеко, часто в миллиардах световых лет от Земли. Нейтрино — это как раз та частица, которая крайне слабо поглощается не только межзвездной и межгалактической средой, но даже и плотными телами, типа Земли. Поэтому если они во множестве образуются на нашей планете, то их должно быть немало и в астрофизических источниках, где условиях для их рождения благоприятнее. Нейтринный «шум» из нашей атмосферы, соответственно, не должен полностью глушить нейтринные сигналы из окрестностей чёрных дыр и других экзотических мест — а в рамках новой работы почему-то получается именно так. Все это дает основания ожидать достаточно жесткой критики новой работы со стороны других научных групп.
Чердак: последние новости
Химики впервые победили победит В ЦАГИ пообещали создать сверхзвуковой пассажирский самолет к 2030 году Победителей онлайн-игры на знание естественных наук ожидает музей в Берлине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко решил наказать Россию за Азовское море250
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна207
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко471
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса49
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ106
Новости партнеров
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение