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В Антарктиде зафиксировали необъяснимое явление
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Замечено необъяснимое явление в Антарктиде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: worldview.earthdata.nasa.gov
Ученые зафиксировали перемещения колоссального айсберга А-68, который откололся от шельфового ледника Ларсен у побережья Антарктического полуострова в прошлом году. Глыба льда, сравнимая по площади с половиной острова Ямайка, повернулась против часовой стрелки на 90 градусов за июль-август, сообщает издание Gizmodo.
Исследователи пока не могут объяснить, что стало причиной такого относительно быстрого поворота.
Площадь А-68, который образовался в июле 2017 года, составляет 5,8 тысячи квадратных километров, а масса — примерно один триллион тонн. После того, как он откололся от ледника Ларсен С, айсберг несколько раз зацеплялся за морское дно и был малоподвижным. Однако в июле этого года (в это время в Южном полушарии зима) спутниковые данные показали, что масса льда увеличила свою мобильность. За последние две недели айсберг повернулся на 10 градусов, а за две недели до этого — на 30 градусов.
По словам специалистов, причину перемещения трудно установить из-за того, что нет данных о рельефе морского дна в этом месте. Исследования сложно проводить, поскольку поверхность океана в регионе покрывается льдом, препятствующим прохождению кораблей. Ученые считают, что А-68 потерял контакт с дном из-за постепенного таяния или айсберг попал в сильное морское течение.
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