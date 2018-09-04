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На поверхности иммунных клеток нашли новую структуру
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На поверхности иммунных клеток нашли новую структуру 

Индикатор + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Raycat/Getty Images
Биологи обнаружили на поверхности некоторых иммунных клеток неизвестные ранее образования. Они напоминают миниатюрные тенты, натянутые на столбах. Ученые смогли запечатлеть на видео движения этих образований. Результаты изложены в Journal of Cell Biology.
Новые структуры обнаружили на макрофагах — подтипе белых кровяных телец. Макрофаги находят и поглощают продукты распада клеток, микробов, раковых клеток и чужеродных частиц в организме. Обнаруженные структуры помогают макрофагам захватывать цели и анализировать окружающую среду на наличие новых угроз.
Ученые сравнивают эти образования с шестами для палатки. Для того, чтобы захватить цель, например, каплю жидкости, из плазматической мембраны клетки вокруг цели появляются эти образования. Поверхность мембраны в этом месте впячивается, и в получающейся полости остается жидкость вместе с растворенными молекулами. Такой захват веществ ученые называют пиноцитозом.
«Захватывающе видеть поведение клеток с таким необычайным разрешением, — говорит соавтор работы Адам Уолл из Квинслендского университета (Австралия). — Это научное открытие на переднем крае микроскопии показывает, сколь многого мы еще не знаем о функциях клеток».
Открытие стало возможным благодаря развитию методики микроскопии плоскостного освещения, с помощью которой можно получать объемные изображения высокой степени четкости.
Результаты работы могут повлиять на наши знания о развитии опухолей, так как пиноцитоз используют и раковые клетки, но не для поиска угроз для организма, а для того, чтобы находить питательные вещества.
«Этот метод визуализации предоставляет феноменальные возможности для того, чтобы узнавать о поведении больных клеток, изучать их реакции на медикаменты и облегчать поиск новых способов лечения», — уверена соавтор работы Дженнифер Стоу.
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