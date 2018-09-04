На поверхности иммунных клеток нашли новую структуру 

Биологи обнаружили на поверхности некоторых иммунных клеток неизвестные ранее образования. Они напоминают миниатюрные тенты, натянутые на столбах. Ученые смогли запечатлеть на видео движения этих образований. Результаты изложены в Journal of Cell Biology.
Новые структуры обнаружили на макрофагах — подтипе белых кровяных телец. Макрофаги находят и поглощают продукты распада клеток, микробов, раковых клеток и чужеродных частиц в организме. Обнаруженные структуры помогают макрофагам захватывать цели и анализировать окружающую среду на наличие новых угроз.
Ученые сравнивают эти образования с шестами для палатки. Для того, чтобы захватить цель, например, каплю жидкости, из плазматической мембраны клетки вокруг цели появляются эти образования. Поверхность мембраны в этом месте впячивается, и в получающейся полости остается жидкость вместе с растворенными молекулами. Такой захват веществ ученые называют пиноцитозом.
«Захватывающе видеть поведение клеток с таким необычайным разрешением, — говорит соавтор работы Адам Уолл из Квинслендского университета (Австралия). — Это научное открытие на переднем крае микроскопии показывает, сколь многого мы еще не знаем о функциях клеток».
Открытие стало возможным благодаря развитию методики микроскопии плоскостного освещения, с помощью которой можно получать объемные изображения высокой степени четкости.
Результаты работы могут повлиять на наши знания о развитии опухолей, так как пиноцитоз используют и раковые клетки, но не для поиска угроз для организма, а для того, чтобы находить питательные вещества.
«Этот метод визуализации предоставляет феноменальные возможности для того, чтобы узнавать о поведении больных клеток, изучать их реакции на медикаменты и облегчать поиск новых способов лечения», — уверена соавтор работы Дженнифер Стоу.