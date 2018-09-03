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Источник назвал причину утечки воздуха на МКС
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Источник назвал причину утечки воздуха на МКС 

РИА Новости 1 час назад
ПРИЧИНОЙ УТЕЧКИ ВОЗДУХА НА МКС СТАЛА ХАЛАТНОСТЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КОРАБЛЯ «СОЮЗ» — ИСТОЧНИК
РИА НОВОСТИ
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