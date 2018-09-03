Японские конкуренты Илона Маска смогут отправить туристов в космос в 2023 году

Космические туристы смогут побывать на орбите Земли на японском космическом корабле уже через пять лет. Как сообщает сайт Kyodo (спасибо, Hightech), компания PD AeroSpace начала разработку собственного корабля, который составит конкуренцию продукции американской корпорации SpaceX , созданной Илоном Маском.

Космический корабль сможет отправить в полёт на высоту в 110 тысяч километров до шести туристов, а управлять судном будут два пилота. В настоящее время прототип корабля тестируют инженеры PD AeroSpace. А первый полёт судна назначен на 2023 год. Каждому желающему увидеть Землю с её орбиты предстоит раскошелиться на 153 тысячи долларов.

Использование космического корабля, работающего по принципу самолета и взлетающего с аэродрома, должно значительно сократить расходы по сравнению с созданием ракет классического типа

PD AeroSpace