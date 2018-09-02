Сосуд с неизвестной жидкостью, запечатанный две тысячи лет назад, нашли на Кубани

Археологи нашли его в гробнице.

Во время раскопок в Краснодарском крае на Восточном некрополе античного города Фанагории ученые обнаружили гробницу I века нашей эры, которая, вероятно, принадлежала богатым и знатным жителям. В ней находился и найденный сосуд с жидкостью. В склепе было семь саркофагов с телами взрослых и детей.

Ученые отмечают, что раньше они находили сотни сосудов, но жидкость в них не сохранилась. Такой случай впервые. Найденный с воином сосуд заполнен до половины прозрачной жидкостью, на его дне виден темный осадок, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Редкую находку отправят для анализа в Москву.

Еще один герметично запечатанный сосуд — погребальная урна, предположительно, с прахом, был обнаружен у входа в гробницу. Также в гробнице археологи нашли посуду, множество украшений, сосуды из римского стекла, булавки, золотые нашивки с одеяний и погребальные венки.

Отметим, что археологические раскопки на территории Фанагории ведутся с XIX века. В последнее время они проводятся каждый год.

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