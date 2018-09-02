«Вы искажаете историю!»: страсти по армянскому Стоунхенджу

В Армении местные жители ругаются с учеными из-за «Стоунхенджа»

Армении не утихают споры из-за местного «Стоунхенджа», который ученые называют могильником, а некоторые жители — древней обсерваторией. Недовольные официальной позицией науки, любители альтернативной истории перешли от слов к делу.

В Армении группа жителей Сюникской области выступила против археологов, оспаривая предназначение одного из известнейших достопримечательностей страны.

Зорац-Карер («каменное войско») — один из уникальнейших археологических мегалитических памятников не только Армении, но и всего Закавказья. Местные жители его именуют также Дик-дик Карер или Циц-Циц Карер («Торчащие камни»).

По древнему преданию, под этими камнями покоятся воины.

Расположен он на юге Армении неподалеку от города Сисиана , занимает площадь более чем 10 га и представляет собой комплекс древнего поселения и некрополя, где сооружены не только жилища, но и кромлехи с огромными погребальными камерами типа «каменный ящик» и ряды из вертикально стоящих камней высотой до 2,8 метров и весом до 5,5 тонн.

Некоторые камни имеют отверстия в верхней части. Именно эти отверстия натолкнули некоторых любителей альтернативной истории на мысль, что древнейшее сооружение — это обсерватория и что в дни солнцестояния и равноденствия древние люди наблюдали сквозь них за Cолнцем и Луной.

Были даже попытки связать армянский мегалитический памятник с английским Стоунхенджем,

для чего с конца 90-х памятник умышленно переименовали в Карахундж (и архитектура примерно одинаковая, и названия). Доказательства по сей день весьма неубедительны, однако идея народу очень полюбилась. Даже экскурсоводы знакомят туристов с Зорац-Карер как с древнейшей обсерваторией в мире, датируя ее VIII тысячелетием до н.э. и древнее.

Армянские археологи всегда относились к этой точке зрения скептически, называя Зорац-Карер древним поселением с некрополем, какие встречаются не только в разных частях Армении, но и во многих других странах, однако сохранились они не так хорошо, как этот. Отверстия, по мнению ученых, сделаны лишь для того, чтобы тащить большие камни, привязывать к ним животных.

С 2014 года на месте памятника производятся археологические раскопки с целью пролить свет на загадку «каменного войска». На территории сооружения были найдены захоронения с сопутствующим инвентарем (оружие, украшения, сосуды, кости животных). По всей видимости, комплекс был сооружен для погребения вождя и его приближенных. Памятник многослойный и датируется XIX/XVIII — IV/III веками до н.э.

Функциональное назначение необычного памятника не раз становилась поводом для споров и ссор любителей археологии с археологами.

Первое предположение об астрономическом предназначении камней высказала еще в 1984 году известный астроном из Бюраканской обсерватории, академик Эльма Парсамян.

Именно она предложила название «Караундж» от названия деревни на расстоянии в 40 км от комплекса.

Идею о том, что Зорац-Карер — древняя обсерватория возрастом 7500 лет, уже как свою в 1990-е годы активно продвигал армянский физик, радиоастроном Парис Геруни. Тогда армянские СМИ преподносили его «открытие» как сенсацию.

«Этот возраст (7500 лет) никак не соответствует датировке материала, который находят во время раскопок. Ведь самый древний предмет — черепок, который был найден здесь, датируется началом второго тысячелетия до нашей эры, — пояснил «Газете.Ru» Ашот Пилипосян из Службы по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников, ведущий раскопки на памятнике. — Это означает, что самым древним артефактам где-то 4 тыс. лет, не больше. Это очень интересный памятник, там было и поселение, и некрополь. Наши предки прекрасно знали, где восток и где запад, часто наблюдали за звездами, но это еще не значит, что они сооружали обсерватории.

Зорац-Карер, в основном, культовое сооружение, и ничего общего с обсерваторией не имеет».

На днях на место раскопок заявилась группа жителей Сисиана и окрестных деревень. Несогласные с точкой зрения руководителя раскопок, они потребовали от археологов немедленно собрать свои вещи и покинуть памятник: «Вы вторглись в наш дом, искажаете историю… Вы развернули здесь антиармянскую деятельность, направленную против государства, получаете иностранные гранты, отмываете деньги. Весь мир признает, что это обсерватория, а вы заявляете, что это обычный могильник. Своими заявлениями вы препятствуете развитию туризма».

Конфликт местных жителей, сторонников астрономической версии происхождения памятника, с археологами происходит не в первый раз. В 2018 году их вторжение пришлось на конец сезона раскопок, в ходе которого были обнаружены новые артефакты, подтверждающие культовый характер памятника.

Так, была откопана оборонительная стена, которая идет с севера на юг и с восточной стороны окаймляет все поселение. «Это фортификационное сооружение, которое защищало поселение с востока, с самой доступной стороны. Предварительно можно констатировать, что оборонительная стена была построена или в последний период существования Урартского государства, или в эпоху Ахеменидской державы (в VI веке до н.э.). Время и раскопки покажут…», — пояснил Пилипосян.

Однако самое интересное ждало археологов при раскопках самой стены, в которой было найдено захоронение подростка, по всей вероятности девушки. В этом захоронении рядом с костями были найдены черепки керамики, простой браслет и серьги из бронзовой проволоки.

Этот материал относится к VII-VI веку до нашей эры. То есть, полагают ученые, найденная стена была построена примерно в то же время или чуть позже.

Ученые считают, что Зорац-Карер представляет собой очень интересное и до сих пор не раскопанное поселение и крупный некрополь. К настоящему моменту в нем обнаружено порядка 35 огромных погребений, большая часть которых уже разрушена. Однако даже разграбленные погребения могут дать ученым богатый материал для исследования.