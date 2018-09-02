На Дону нашли древнее погребение младенцев в амфорах

Ростовской области археологическая экспедиция, ведущая раскопки в античном городе Танаис, обнаружила погребение младенцев в амфорах.

Ученые утверждают, что для людей, живших в I-III веках нашей эры, использование амфор в таком качестве было достаточно обычным делом.

Как сообщил ТАСС доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидат исторических наук Сергей Ильяшенко, найдено 17 погребений, которые относятся к I-III веков нашей эры. Под погребениями лежит еще более древняя дорога.

Кроме того, археологи ведут раскопки источника семиметровой глубины. Ученые пытаются установить причины его гибели. По одной версии, его засыпали, а по другой, вода ушла из него по естественным причинам.

Справка «РГ»

Танаис — это древний город, расположенные в устье Дона, в первые века нашей эры в нем жили сарматы, меоты и греки. Город входил в состав Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет.