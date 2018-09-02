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На Дону нашли древнее погребение младенцев в амфорах
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На Дону нашли древнее погребение младенцев в амфорах 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Ростовской области археологическая экспедиция, ведущая раскопки в античном городе Танаис, обнаружила погребение младенцев в амфорах.
Ученые утверждают, что для людей, живших в I-III веках нашей эры, использование амфор в таком качестве было достаточно обычным делом.
Как сообщил ТАСС доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидат исторических наук Сергей Ильяшенко, найдено 17 погребений, которые относятся к I-III веков нашей эры. Под погребениями лежит еще более древняя дорога.
Кроме того, археологи ведут раскопки источника семиметровой глубины. Ученые пытаются установить причины его гибели. По одной версии, его засыпали, а по другой, вода ушла из него по естественным причинам.
Справка «РГ»
Танаис — это древний город, расположенные в устье Дона, в первые века нашей эры в нем жили сарматы, меоты и греки. Город входил в состав Боспорского царства и просуществовал почти 800 лет.
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