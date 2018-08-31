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Доказан вред аспирина
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Доказан вред аспирина 

Рамблер 1 час назад
Фото: Fotolia
Британские ученые опровергли миф о том, что аспирин может защитить от проблем с сердцем. Напротив, аспирин оказался вреден для сердечников, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее считалось, что небольшие дозы аспирина каждый день могут снизить риск инфаркта и инсульта.
Согласно последним исследованиям группы ученых из Оксфордского университета, аспирин не то что не защищает от проблем с сердцем, но даже может спровоцировать кровотечение.
Исследование продолжалось 10 лет, в нем участвовали 12 тысяч человек. Одной группе давали 100 мг аспирина в день, другая группа получала пустышки. Оказалось, что те, кто пил аспирин, чаще страдали от носовых, кишечных и желудочных кровотечений.
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