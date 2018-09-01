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Потепление породит огромное количество вредных насекомых
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Глобальное потепление породит огромное количество насекомых-вредителей 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
Ученые считают, что из-за глобального потепления появится огромное количество насекомых, которые будут уничтожать не менее 59 миллионов тон пшеницы в год.
Ученые из США заявили, что из-за глобального потепления погибнут посевы от расплодившихся насекомых-вредителей. Об этом сообщил Science.
По словам экспертов, потери пшеницы могут достичь не менее 59 миллионов тонн в год.
Если к этому прибавить рис и кукурузу, то суммарная недостача может вырасти до 213 миллионов тонн.
В ближайшие несколько лет весомая часть урожая может стать добычей насекомых. Теплая погода ускоряет темпы их размножения и обмена веществ, что делает более прожорливым.
Ученые считают, что климат изменится до 2050 года. Они выяснили, что каждый дополнительный градус потепления приведет к потерям 10-25% годового урожая. Больше всего пострадают США, Китай и Франция. Предполагается, что урожай пшеницы уменьшится на 46%, кукурузы — на 31%, риса — на 19%.
По мнению экспертов, даже если активно использовать пестициды и других методов борьбы насекомые все равно останутся в выигрыше.
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