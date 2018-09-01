Потепление породит огромное количество вредных насекомых

Глобальное потепление породит огромное количество насекомых-вредителей

Ученые считают, что из-за глобального потепления появится огромное количество насекомых, которые будут уничтожать не менее 59 миллионов тон пшеницы в год.

Ученые из США заявили, что из-за глобального потепления погибнут посевы от расплодившихся насекомых-вредителей. Об этом сообщил Science.

По словам экспертов, потери пшеницы могут достичь не менее 59 миллионов тонн в год.

Если к этому прибавить рис и кукурузу, то суммарная недостача может вырасти до 213 миллионов тонн.

В ближайшие несколько лет весомая часть урожая может стать добычей насекомых. Теплая погода ускоряет темпы их размножения и обмена веществ, что делает более прожорливым.

Ученые считают, что климат изменится до 2050 года. Они выяснили, что каждый дополнительный градус потепления приведет к потерям 10-25% годового урожая. Больше всего пострадают США, Китай и Франция. Предполагается, что урожай пшеницы уменьшится на 46%, кукурузы — на 31%, риса — на 19%.

По мнению экспертов, даже если активно использовать пестициды и других методов борьбы насекомые все равно останутся в выигрыше.