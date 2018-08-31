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В Бразилии нашли останки человека доисторической эпохи
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В Бразилии нашли останки человека доисторической эпохи 

ТАСС 1 час назад
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Бразильские археологи при проведении раскопок в городе Флорианополис на южном побережье страны обнаружили останки, предположительно, первобытного человека. О находке сообщила газета Estado de S. Paulo.
По мнению координатора археологических изысканий Освалдо Паулино Силвы, возраст скелета «взрослого мужчины ростом 1,5 м, принадлежавшего к местной общине доисторических индейцев» может достигать 3 тыс. лет. Как полагают ученые, между 580 и 3000 годами до н.э. эта местность уже была заселена.
На этническую принадлежность останков древним аборигенам указывает также положение скелета, погребенного в соответствии с существовавшими у них ритуалами, а также ряд обнаруженных в могиле посмертных артефактов. «Тело было положено на живот и ориентировано по сторонам света: головой на юг, ногами на север», — пояснили археологи.
По мнению исследователей, скелет хорошо сохранился благодаря высокому содержанию кальция почве, где было сделано захоронение. В ближайшее время найденные останки первобытного человека планируется перенести, так как в месте, где они найдены, вскоре начнется сооружение эстакады. Более точные данные о возрасте обнаруженного скелета ученые рассчитывают получить после проведения радиоуглеродного анализа.
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