На саркофаге египетской мумии обнаружили тайные письмена

Изучая двухтысячелетнюю мумию в рамках курса о музейной культуре, студентка Ариэла Алгадзе нашла на двух осколках саркофага надписи, столетиями ускользавшие от внимания археологов. Один из отрывков гласил, что женщину, подвергнувшуюся мумификации, звали Сенчалантос, а второй переводится как «Пусть её имя молодеет с каждым днём».

Обнаруженная мумия относится к греко-римскому периоду в истории Египта — так учёные обозначают времена, наступившие примерно в 100 году до нашей эры и продлившиеся до сотого года нашей эры. До недавнего времени ещё точнее определить, когда мумифицированная женщина жила и умерла, было затруднительно.

В 1901 году саркофаг приобрела приобрела Джейн Стэнфорд, жена основателя Стэнфордского университета Леланда Стэнфорда, и некоторое время спустя артефакт выставлялся в ходе организованной университетом выставки. Тем не менее, пятью годами позже он оказался очень значительно повреждён в результате землетрясения. Ариэла Алгадзе получила возможность взглянуть на сохранившиеся фрагменты весной этого года, и изучила сотне кусочков саркофага, распределённые по трём коробкам. До сих пор ни один специалист не уделял фрагментам столь пристального внимания, однако когда Алгадзе заметила древние письмена и сообщила о своём наблюдении, более опытные археологи с большим энтузиазмом вызвались помочь ей в расшифровке.

По словам самой Алгадзе, внутренний голос будто подсказывал ей, что в одной из коробок она увидит что-то интересное.

Специалисты отмечают, что обнаружить текст на столь древней мумии — довольно редкая удача, поскольку им довольно редко удаётся сохраниться до наших дней. Более того, стиль надписи позволил учёным более точно определить, когда древняя египтянка была мумифицирована — судя по всему, это произошло более 2040 лет назад.