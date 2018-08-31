Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Результаты неоднозначны, и ученые не уверены, подтверждают ли они наличие самосознания у рыб.

Германии и Международная команда ученых из Японии Швейцарии провела зеркальный тест с рыбами Labroides dimidiatus, которых также называют губанами. Подопытные отреагировали на телесные метки, но авторы работы не уверены, можно ли считать их реакцию доказательством самосознания. Исследование опубликовано в архиве статей bioRxiv.

Зеркальный тест разработал в 1970 году психолог Гордон Гэллап (Gordon G. Gallup). С тех пор тест считается индикатором самосознания. Его суть проста: на тело животного наносится метка, которая видна только в зеркале, затем животное помещают в комнату с зеркалом и наблюдают за его поведением. Если оно поворачивается таким образом, чтобы лучше рассмотреть метку, и ощупывает ее, глядя на отражение, то, следовательно, субъект обладает самосознанием. Многие животные, среди которых собаки, кошки, панды и некоторые виды обезьян, провалили этот тест. Успешно прошли его дельфины, касатки, азиатские слоны, голуби и некоторые другие птицы. Дети человека обычно приобретают эту способность к 18 месяцам.

Сейчас ученые решили выяснить, смогут ли рыбы пройти тест. Они выбрали Labroides dimidiatus из-за их острого зрения и того, что они замечают и снимают паразитов с других рыб. Сперва исследователи поместили десять губанов в аквариумы с зеркалом. Рыбы проявили агрессивное поведение, приняв отражение за враждебную особь, в дальнейшем их отношение сменилось на более дружелюбное. Затем биологи пометили рыб сбоку — там, где те могли видеть метки непосредственно — и в недоступных местах: например, возле глотки — эту область можно разглядеть только в зеркале.

Замечая боковые метки, губаны терлись телом о различные предметы, пытаясь сбросить предполагаемого паразита. Когда же метка располагалась на голове или подо ртом, некоторые рыбы проводили перед зеркалом долгое время в необычных для них позах, рассматривая пятна, а затем терлись отмеченными областями точно так же, как делали это с боковыми маркерами.

Схематичное изображение поведения рыб / ©bioRxiv

Исследователи не дали точной оценки поведению рыб, оставив место для дискуссий, однако сам автор теста Гордон Гэллап выразился скептически и предположил, что губаны таким образом воспринимали паразитов на телах других рыб, а не собственных.