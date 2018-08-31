Ещё
Названа неожиданная причина скорого массового голода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа неожиданная причина скорого массового голода 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ученые Университета Вашингтона в Сиэтле (США) выяснили, что глобальное потепление приведет к массовому голоду не только из-за экстремальных погодных явлений, но также из-за распространения насекомых, вредящих урожаю. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
По словам исследователей, потепление приведет к экспоненциальному ускорению метаболизма членистоногих (следовательно, и аппетита), а также к их плодовитости. Увеличение численности насекомых приведет к потерям таких сельскохозяйственных культур, как рис, кукуруза и пшеница на 10-25 процентов при повышении средней температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия. Повышение глобальной температуры на два градуса Цельсия обернется уменьшением урожая на 213 миллионов тонн ежегодно.
В 2016 году ООН выявила, что, как минимум, 815 миллионов человек не получают достаточного количества пищи. Кукуруза, рис и пшеница являются основными сельскохозяйственными культурами, и их потребляют четыре миллиарда человек. В то же время рис будет в меньшей степени уязвим для насекомых, поскольку его выращивают в тропиках, где активность насекомых уже достигает максимума.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами20
Водолазы разбирают инфраструктуру Крымского моста364
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду34
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность165
Пугачева проигнорировала смерть Кобзона24
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
25:40
Названа неожиданная причина скорого массового голода
Наука Наука и техника
00:29
Пока вы спали: в Россию везут бракованную еду
Общество
01:22
В Риме обрушилась крыша церкви
Происшествия В мире
00:14
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Происшествия
03:27
Пугачева проигнорировала смерть Кобзона
Шоу-бизнес
00:40
На Ямале нашли захоронения в средневековом некрополе
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение