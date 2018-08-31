Раскаленная Россия: как не умереть от жары

Эксперт рассказал, чем жара опасна для организма

Чем опасна жара, почему от нее умирают онкобольные, какой ущерб стране нанесла жара 2010 года и как защититься от перегрева, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич.

— Борис Александрович, августовская жара в центральном регионе снова побила исторические рекорды. Расскажите, каким образом жара влияет на организм человека, на сердце, на сосуды?

— Если говорить о влиянии жары, то в организме изменяется многое, снижается тонус вен, скорость кровотока в коже увеличивается в несколько раз при его снижении во внутренних органах. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, кишечнику, скелетным мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу.

Длительное воздействие аномально высоких температур повышает и температуру крови, в результате снижается работоспособность сердечной мышцы. Жара вызывает дегидратацию (обезвоживание) организма, избыточное потение, изменение солевого состава и вязкости крови… Происходят гигантские изменения.

После жары 2010 года Институт кардиологии под руководством академика Евгения Чазова провел исследование, в котором были задействованы и биохимики, и биофизики, и физиологи, и генетики… Был проведен огромный спектр различных лабораторных исследований, проведенных на добровольцах, здоровых мужчинах.

Ученые выяснили: что в условиях жары изменяются практически все показатели состояния здоровья человека,

т.е. происходят системные нарушения, которые затрагивают и органы пищеварения, и мочевыделительную систему.

Большое значение имеют и такие факторы, как возраст, заболевания, то, в насколько комфортных условиях человек проживает.

Мы с коллегами выяснили, что смертность в европейской части России (те регионы, которые затронула жара 2010 года) превысила смертность 2009 года на 54 тыс. смертей, это гигантская цифра. То есть, после европейской жары 2003 года это был самый тяжелый эпизод.

— С чем была связана такая высокая смертность от жары в 2010 году?

— Очень пострадала Москва, в том числе потому, что горели торфяники. В этом году торфяники не горят, и было бы интересно выяснить, что же произошло — почему сейчас, к счастью, они не горят? Или все-таки было проведено необходимое обводнение, что уже сделала у себя Белоруссия — там тоже бывает довольно жарко, но они, к счастью, не пересушили торфяники, как это было у нас.

Любой вопрос о горении торфяников — медицинский.

Если бы министр здравоохранения или главный санитарный врач России или области подняли этот вопрос перед руководством, то этот вопрос стал бы медицинским. Потому что это люди, это смертельные исходы, и это огромный экономический ущерб. Директор нашего Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев подсчитал, во что обошлась жара 2010 года в экономическом плане для Москвы, и это совершенно гигантские цифры.

Экономические потери из-за высокой смертности населения трудоспособного возраста летом 2010 года в Москве оценивались в пределах 97-123 млрд руб. или 1,23% — 1,57% ВВП.

— Такая реакция на жару — проблема жителей северных стран? Жители той же Африки привыкли жить при высокой температуре?

— Да, но это формировалось тысячелетиями — черный цвет кожи, из-за которого у жителей Африки намного меньше онкологических заболеваний кожи, характерных для европейцев.

— Какие еще есть данные о смертности в жару?

— Первые наши работы касались волн жары 2003-го и 2006 года. Сначала мы работали в Твери, потом в Москве, потом уже северные, южные города, Сибирь… Мы выяснили, что чем короче волна жары, тем потери меньше. Чем старше человек, особенно в группе 65+, тем потери выше. Мы смотрим различные климатические зоны, и жители наших южных городов, таких, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань, тоже оказались достаточно чувствительны к волнам жары, как и жители северных городов.

Так что наша предварительная гипотеза о том, что южане более адаптированы к жаре, оказалась не совсем верной.

Они адаптированы, но, по-видимому, до определенного предела. Мы сейчас находимся в стадии накопления материала и занимаемся анализом других показателей.

— Есть ли у вас данные по последствиям жары текущего лета?

— Мы можем получить данные примерно через год, когда будет собрана статистика. К счастью, у нас этим летом были температурные разрывы. То есть, не было такой волны, как в 2010 году, когда жара держалась 44 дня. В этот раз жара была с большими интервалами, и были более прохладные ночи. И не было загрязнения воздуха.

— Какими еще цифрами по здоровью, смертности «отличился» 2010 год?

— В 2010 году мы увидели в Москве повышенную смертность от онкологии. Это было связано с тем, что онкологические больные лежали в некомфортных температурных условиях.

Также мы зафиксировали повышенную смертность от суицида.

Это мы наблюдали немного раньше, во время одной из коротких волн, но не изучали подробно, а в 2010 году повышение смертности от суицида было довольно значительное.

— Какие категории населения больше всего страдают от жары?

— Новорожденные, дети до пяти лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями почек, легких, сердца, инвалиды, бедные люди, у которых нет средств, чтобы уехать, люди со сниженной мобильностью.

— Если нет возможности избежать жары, как человеку защититься?

— Соблюдать питьевой режим — пить больше воды. Изменить рацион — не нужна газировка, предельно снизить количество продуктов, содержащих сахар, предельно снизить потребление жирного мяса, отказаться или свести к минимуму алкогольные напитки. Носить легкую одежду, обязательно надевать головные уборы.

Обязательно, особенно пожилым людям, держать ноги в тазике с холодной водой — это увеличивает теплоотдачу, способствует охлаждению.

Очень желательно иметь кондиционер, но пользоваться им аккуратно. Ведь когда весь город включает кондиционеры, резко возрастает энергопотребление. Поэтому специалисты стараются найти золотую середину.

— Какие есть заблуждения, стереотипы о правильном поведении в жару?

— Первое, что я бы отметил — избыточное наслаждение жарой. В 2010 году гибли не только пожилые люди — гибли и люди трудоспособного возраста.

И город потерял свой валовой продукт из-за того, что погибло трудоспособное население.

— Если рядом кому-то в жару стало плохо, как понять, что это именно проблемы с сердцем и что делать до приезда «скорой»?

— Вызывать врача, дать воды, поднять голову — самые простые вещи. Смочить стопы холодной водой. Кардиологи сейчас рекомендуют, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями, достаточно распространенные лекарства с калием и магнием для сердечной деятельности. Если человек в обмороке и не может пить, просто смочить губы. Если есть возможность, отнести в тень.