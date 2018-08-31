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На Ямале нашли захоронения в средневековом некрополе
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Видео: На Ямале нашли захоронения на средневековом некрополе 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
На средневековом некрополе близ поселка Зеленый Яр в этот полевой сезон нашли шесть захоронений. Два были разграблены еще в древности, а четыре сохранились: три принадлежат мужчинам 40-50 лет и одно — мальчику шести-семи лет.
Чтобы отыскать могилы, сделали раскоп площадью 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба Научного центра изучения Арктики. Ученые говорят, что это место интересно тем, что обычно здесь находят мумифицированные останки людей. В этом году таких находок не было. По словам руководителя исследований Александра Гусева, интерес для науки представляет захоронение ребенка.
— В нем археологи обнаружили два бронзовых височных кольца в области лба, медные пластины в области таза и ног, бронзовый браслет, намеренно разломленный на три части, одна из которых находилась в области левой руки, а две — под головой. Найдена рукоять ножа с изображением птицы. Впервые обнаружены ножны с деревянным лезвием внутри, — рассказал он.
В 2015 году ученые столкнулись с подобной находкой. Проведя аналогию, они сделали вывод, что хозяева некрополя по-особенному относились к мальчикам этого возраста, потому что захоронения мужчин, женщин и младенцев выглядят скромнее.
На другом могильнике, Нюрымпосолор, археологи нашли другое интересное захоронение — имитацию могилы. То есть, самого покойного в ней нет, но ритуал полностью проведен, потому что инвентарь находится на своих местах: котел, железные черпаки, топоры, нож, пояс с бронзовыми накладками с изображением гусара. Захоронение датируется концом XIX века.
Как сообщает пресс-служба исследовательского центра, останки, найденные у поселка Зеленый Яр, находятся в Институте проблем освоения Севера. Сейчас проводятся генетические исследования совместно учеными РАН и Сеульского университета. Результаты ожидаются в 2019 году.
Кстати, другая группа археологов центра в летний полевой сезон нашла две неизвестные ранее стоянки древнего человека на Полярном Урале, которые относятся к эпохам бронзы и Средневековья.
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