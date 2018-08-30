Названа «точка климатического невозврата»

Ученые из Голландии назвали «точку климатического невозврата», сообщает телеканал «Звезда» . По мнению группы исследователей из Университета Утрехта, если средняя температура воздуха на Земле повысится на 3 градуса, на планете начнутся необратимые процессы.

В 2015 году в Париже было принято соглашение о сокращении вредных выбросов в атмосферу. Участники соглашения объявили целью сдержать глобальное потепление в пределах двух градусов по сравнению с доиндустриальным периодом 1850-х годов.

Однако отметка в 1,5 градуса уже пройдена, а в 2035 году рост температуры может составить 3 градуса.

«Мы пришли к выводу о том, что осталось очень мало времени до того момента, когда парижские цели станут недостижимыми даже при резком сокращении выбросов», — заявил Хэнк Дейкстра, один из авторов исследования.