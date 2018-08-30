Рогозин прокомментировал утечку воздуха на МКС

Рогозин сообщил об утечке воздуха на МКС

Дмитрий Рогозин. В российском корабле "Союз" произошла утечка воздуха, сообщил глава Роскосмоса

Он отметил, что нештатная ситуация на корабле, пристыкованном к российскому сегменту МКС, произошла минувшей ночью. По словам Рогозина, были предприняты все необходимые меры для определения места утечки.

Глава Роскосмоса рассказал, что все шесть космонавтов, включая американский экипаж, находились в российском сегменте.

"Дальше поочередно происходило перекрытие отсеков, чтобы понять, где реально что произошло", — сказал Рогозин.

Соответствующие действия, отметил он, позволили определить место утечки и локализовать проблему. Глава Роскосмоса подчеркнул, что в бортовом отсеке обнаружили микротрещину размером в полтора миллиметра. По словам конструкторов, она могла образоваться в результате попадания микрометеорита.

Угрозы нет

Рогозин также пояснил, что на корабле имеется ремкомплект. Сейчас принимается решение, каким образом и в какие сроки его использовать, добавил глава Роскосмоса.

Он также отметил, что корабль будет сохранен после применения ремонтного комплекта, при этом жизни и здоровью экипажа МКС ничего не угрожает.

В последующем Рогозин сообщил, что специальная комиссия займется расследованием ситуации с появлением микротрещины в бортовом отсеке "Союза".