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В Арктике нашли «климатическую бомбу»
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В Арктике нашли «климатическую бомбу» 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Shutterstock
Ученые Йельского университета выяснили, что в Арктике, под верхним слоем морской воды, находятся крупные объемы теплой и соленой воды. Исследователи считают, что рано или поздно они поднимутся к поверхности океана и приведут к катастрофическому таянию полярных льдов. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам океанографов, потепление глубинных вод наблюдается в канадском морском бассейне. В период с 1987-го по 2017 год количество тепла в самых теплых слоях океана удвоилось. Это явление связано с аномальным нагревом поверхностных вод в северной части Чукотского моря, которое питает арктические воды к северу от Канады. Изменение климата способствует исчезновению льдов между Чукоткой и Аляской, воды подвергаются прямому воздействию солнечного излучения и перемещаются на север с помощью ветрового потока, называемого круговоротом Бофорта.
По мере того, как нагретая вода поступает в Арктику, она опускается на глубину, ниже холодного слоя. Исследователи считают, что это необратимый процесс, и в будущем теплый слой должен подняться к поверхности. Конкретные последствия предсказать сложно, однако ученые уверены, что это точно приведет к истончению и исчезновению многолетнего льда.
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