Названа новая причина вымирания древних людей

Международная группа ученых выяснила, что одной из основных причин исчезновения неандертальцев могло стать глобальное похолодание. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи проанализировали химический состав годовых слоев сталагмитов в пещерах Румынии , возраст которых достигал несколько десятков тысяч лет. Оказалось, что примерно 40-44 тысячи лет назад на территории Европы климат стал экстремально сухим и холодным. Это продлилось несколько веков или тысячелетий, и соответствующие этому периоду археологические слои не содержали изготовленные неандертальцами артефакты.

По мнению ученых, люди современного типа пережили этот холодный период, потому что были лучше приспособлены к окружающей среде, чем неандертальцы. У последних был менее разнообразный рацион питания, и они сильно зависели от животных, на которых охотились. В более холодное время источники пищи стали скуднее, что сделало архаичных людей более уязвимыми к изменению климата. Homo sapiens ели не только мясо, но также рыбу и растения, и богатая диета способствовала их выживанию.