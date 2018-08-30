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Названа новая причина вымирания древних людей
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Названа новая причина вымирания древних людей 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Hendrik Schmidt / DPA / Globallookpress.com
Международная группа ученых выяснила, что одной из основных причин исчезновения неандертальцев могло стать глобальное похолодание. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали химический состав годовых слоев сталагмитов в пещерах Румынии, возраст которых достигал несколько десятков тысяч лет. Оказалось, что примерно 40-44 тысячи лет назад на территории Европы климат стал экстремально сухим и холодным. Это продлилось несколько веков или тысячелетий, и соответствующие этому периоду археологические слои не содержали изготовленные неандертальцами артефакты.
По мнению ученых, люди современного типа пережили этот холодный период, потому что были лучше приспособлены к окружающей среде, чем неандертальцы. У последних был менее разнообразный рацион питания, и они сильно зависели от животных, на которых охотились. В более холодное время источники пищи стали скуднее, что сделало архаичных людей более уязвимыми к изменению климата. Homo sapiens ели не только мясо, но также рыбу и растения, и богатая диета способствовала их выживанию.
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