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Обнаружена причина вымирания американских ласточек
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Ученые выяснили, почему вымирают американские ласточки 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: REUTERS / Stringer
Численность ласточек, синиц и многих других видов насекомоядных птиц резко снизилась в последние годы в Соединенных Штатах и Канаде из-за пестицидов и удобрений, уничтожающих их кормовую базу. К такому выводу пришли экологи, опубликовавшие статью в журнале Condor: Ornithological Applications.
"Луга становятся самыми уязвимыми экосистемами на Земле, так как их богатая почва идеально подходит для расширения сельскохозяйственных угодий. Пестициды и удобрения применяются все чаще, что сильно влияет на жизнь животных. Уже сейчас можно сказать, что птицы, живущие на природных лугах, чувствуют себя заметно лучше, чем их сородичи с полей", — комментирует открытие Дейв Шатлер (Dave Shutler) из университета Акадии (США).
Ученые выделяют в истории жизни на Земле пять крупнейших массовых вымираний видов. Наиболее значительным считается "великое" Пермское вымирание, когда исчезло более 95% всех живых существ, населявших планету, в том числе причудливых звероящеров, близких родичей предков млекопитающих, и целого ряда морских животных.
Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену — веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В прошлом и текущем веке столетии их число выросло в 114 раз.
Первыми жертвами этого вымирания, как выяснили экологи из университета Саскачевана (Канада), могут стать обычные ласточки и другие распространенные насекомоядные птицы, обитающие в окрестностях сельскохозяйственных полей и диких лугов на территории Северной Америки.
Ученые пришли к такому выводу, изучая диету и наблюдая за ростом птенцов нескольких сотен древесных ласточек (Tachycineta bicolor), живущих на юге провинции Альберта и в других уголках Канады. Их интересовало то, отличается ли диета птиц, живущих рядом с полями фермеров и в глухих уголках природы, не тронутой человеком.
Как объясняет Кристи Моррисси (Christy Morrissey), одна из участниц наблюдений, ученые изначально ожидали, что диета "полевых" и "лесных" ласточек будет сильно различаться. На природе эти птицы предпочитают питаться водными насекомыми, живущими на болотах и заливных лугах, тогда как на распаханных полях должны доминировать "сухопутные" вредители.
Моррисси и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, поймав несколько десятков птиц и измерив доли изотопов кислорода, азота и углерода в их крови. Их соотношение, как объясняют ученые, напрямую зависит от того, в какой среде "выросла" еда ласточек, что позволяет достаточно точно раскрыть их рацион.
К большому удивлению ученых, обе группы птиц питались примерно одинаковым набором насекомых, в котором доминировали водные разновидности членистоногих. Причиной этого, как показали последующие наблюдения, было то, что птицы редко охотились на территории обработанных полей, даже если они жили рядом с ними, предпочитая добывать пищу у берегов рек, озер и других водоемов.
Это негативным образом сказывалось на состоянии ласточек — им приходилось прикладывать больше усилий для поисков пищи, в результате чего и их собственный вес, и масса их птенцов была заметно ниже нормы.
Подобные изменения в их жизни, связанные, как считают экологи, с пестицидами и разрушением луговых экосистем, могут быть одной из причин резкого сокращения в численности американских насекомоядных птиц в последние годы.
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