В Башкирии впервые нашли самую редкую летучую мышь России и Европы

В национальном парке «Башкирия» учёные впервые обнаружили самую крупную и редкую летучую мышь России и Европы — гигантскую вечерницу. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Во время отлова и изучения рукокрылых — специалисты определяли вид, пол, возраст мышей; взвешивали, измеряли, фотографировали и затем отпускали — учёные встретились с редким экземпляром.

Гигантская вечерница занесена в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Как рассказал сотрудник Ильменского заповедника кандидат биологических наук Владимир Снитько, ближайшие к Уралу этого вида летучей мыши есть в Поволжье (Самарская Лука) и в Бузулукском бору. В Башкирии гигантская вечерница обнаружена впервые.