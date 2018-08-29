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В Башкирии впервые нашли самую редкую летучую мышь России и Европы
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В Башкирии впервые нашли самую редкую летучую мышь России и Европы 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В национальном парке «Башкирия» учёные впервые обнаружили самую крупную и редкую летучую мышь России и Европы — гигантскую вечерницу. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Во время отлова и изучения рукокрылых — специалисты определяли вид, пол, возраст мышей; взвешивали, измеряли, фотографировали и затем отпускали — учёные встретились с редким экземпляром.
Гигантская вечерница занесена в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Как рассказал сотрудник Ильменского заповедника кандидат биологических наук Владимир Снитько, ближайшие к Уралу этого вида летучей мыши есть в Поволжье (Самарская Лука) и в Бузулукском бору. В Башкирии гигантская вечерница обнаружена впервые.
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