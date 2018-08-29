Ещё
Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исчезновение арктической экспедиции оказалось необъяснимым 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: William Smyth R.N.
Канадские ученые из Университета Макуон, Университета Лейкхеда и других исследовательских организаций опровергли гипотезу, согласно которой экспедиция по освоению Арктики сэра Джона Франклина погибла из-за отравления свинцом. Исследователи не обнаружили в останках членов экипажа следов тяжелого металла. Об этом сообщает издание Gizmodo.
Экспедиция проходила в 1845-1848 годах на двух судах — HMS Erebus и HMS Terror. Ее целью было обнаружение коридора через Северо-Западный проход, который ведет из Атлантического океана в Тихий и часто покрывается сплошным льдом. В 1846 году корабли оказались в ледяной ловушке возле острова Кинг-Вильям (Канадский Арктический архипелаг). Члены экипажа пережили две зимовки, однако в апреле 1848 года большая часть команды покинула корабли и пошла на юг. Никто из 129 путешественников не выжил.
Корабли были найдены только в 2014-2016 годах. Также были обнаружены тела некоторых членов экипажа. Результаты их анализа показали, что моряки, вероятно, умерли из-за голода, туберкулеза и цинги, но основной причиной гибели специалисты называли отравление свинцом, который использовался для изготовления консервных банок.
В новой работе ученые проверили три ключевые гипотезы. Во-первых, те, кто умер позже, должны были иметь больший уровень свинца в костях, чем у тех, кто погиб раньше. Во-вторых, у всех членов экипажа в костной ткани, которая сформировалась незадолго до смерти, концентрация тяжелого металла должна была быть выше, чем в более старых костях. Наконец, в скелете моряков погибшей экспедиции должно быть, в целом, больше свинца, чем у других служащих военно-морского флота Британии. Однако все три предположения были опровергнуты.
По мнению исследователей, хотя точная причина гибели экспедиции Франклина пока остается неизвестной, люди могли умереть из-за сочетания различных факторов, включая голод, холод и различные заболевания.
Последние новости
Выявлен новый признак скорой смерти Названы самые популярные уродливые вещи Появилось видео с отдыха Путина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО оценила российскую эскадру у берегов Сирии193
Онкобольной Клюев рассказал о самочувствии7
Объяснена причина самой страшной катастрофы на Земле12
Российские актеры подали в суд на KFC12
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии119
Видео
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение