При раскопках под Ростовом нашли детский некрополь и сарматскую ведьму

Археологи, работающие на кургане в Ростовской области , сделали ряд уникальных находок. В кургане сохранились места принесения жертв и погребения целого ряда археологических культур. Самыми древними — возрастом в шесть тысяч лет — оказались захоронения детей. Они относятся к энеолиту и раннему бронзовому веку. Для сравнения, египетские пирамиды появились спустя тысячу лет после создания данного детского некрополя.

Вместе с детьми в некрополе похоронен один взрослый. Могил около десятка — это редкий случай концентрации погребений в одном кургане. Археолог Юрий Гугуев считает, что это может свидетельствовать как о высокой детской смертности в бронзовом веке, так и об особом отношении к смерти ребенка.

Второй сенсационной находкой стала "ведьма" — молодая сарматская женщина, похороненная в странной, необычной позе. Она лежала ничком, с согнутыми руками, при этом кисть правой руки лежала под черепом. Правая нога была подогнута под таз и грудную клетку, а левая вытянута. В целом поза характерна для человека, который пытается встать, опираясь на руки и колено. При этом девушка похоронена без каких-либо вещей, что нетипично для подобных могил. Археолог Юрий Гугуев объясняет, что женщина не получила положенного погребального обряда, так как была "поражена в правах". Ничком хоронили людей, которых не хотели видеть заново возрожденными. Возможно, женщина слыла среди своих соотечественников ведьмой. Второй вариант — что она умерла неестественной смертью.