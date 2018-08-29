Ещё
Под Ростовом нашли детский некрополь и сарматскую ведьму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При раскопках под Ростовом нашли детский некрополь и сарматскую ведьму 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Археологи, работающие на кургане в Ростовской области, сделали ряд уникальных находок. В кургане сохранились места принесения жертв и погребения целого ряда археологических культур. Самыми древними — возрастом в шесть тысяч лет — оказались захоронения детей. Они относятся к энеолиту и раннему бронзовому веку. Для сравнения, египетские пирамиды появились спустя тысячу лет после создания данного детского некрополя.
Вместе с детьми в некрополе похоронен один взрослый. Могил около десятка — это редкий случай концентрации погребений в одном кургане. Археолог Юрий Гугуев считает, что это может свидетельствовать как о высокой детской смертности в бронзовом веке, так и об особом отношении к смерти ребенка.
Второй сенсационной находкой стала "ведьма" — молодая сарматская женщина, похороненная в странной, необычной позе. Она лежала ничком, с согнутыми руками, при этом кисть правой руки лежала под черепом. Правая нога была подогнута под таз и грудную клетку, а левая вытянута. В целом поза характерна для человека, который пытается встать, опираясь на руки и колено. При этом девушка похоронена без каких-либо вещей, что нетипично для подобных могил. Археолог Юрий Гугуев объясняет, что женщина не получила положенного погребального обряда, так как была "поражена в правах". Ничком хоронили людей, которых не хотели видеть заново возрожденными. Возможно, женщина слыла среди своих соотечественников ведьмой. Второй вариант — что она умерла неестественной смертью.
Находки передадут в Ростов антропологам и остеологам. Найденные в кургане предметы можно будет увидеть в археологическом музее-заповеднике "Танаис". На картах XIX века курган назывался "Фигурин". Его диаметр составляет 80 метров, высота — пять метров, уточняет РИА Новости. Заказчиком раскопок является компания "Автодор".
Вести.Ru: последние новости
В Крыму найдена мраморная статуя эпохи эллинизма "Великий день", продолжение: новые подробности о минойских захоронениях на юге Крита У человека нашли новый "микроорган" — субкапсулярный пролиферативный очаг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн72
«Россия уже начала вмешиваться в выборы на Украине»54
США «раскрыли» военные секреты России в Сирии
«Белые каски» привезли боевикам отравляющие вещества
Медведев вернулся492
Видео
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение