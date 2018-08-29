Спрячьте гнев: козлы читают по лицу

Ученые доказали, что козы читают эмоции человека

Козы ценят доброе отношение и отвечают людям на улыбку. К таким выводам пришли британские ученые, пытаясь узнать, как эти животные реагируют на человеческие эмоции.

Собаки — лучшие друзья человека и были одомашнены много тысяч лет назад. Многовековое сосуществование с людьми заставило их научиться коммуницировать с человеком и не только понимать голосовые команды, но и отличать выражение лица хозяев. Однако доступны ли эти качества для других одомашненных животных? Ответ на этот вопрос попытались найти ученые из Лондонского университета королевы Марии под руководством доктора Алана МакЭллигота, и результаты их исследования вполне могут претендовать на Шнобелевскую премию по биологии.

«Одомашнивание определяло физиологию и поведение животных для лучшей адаптации жизни с человеком. По этой причине выражения лица человека могут быть более информативны для животных, одомашненных для тесной работы с людьми, — объясняют важность своей работы ученые в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science. — Однако неизвестно, могут ли другие животные, в том числе одомашненные для производства продуктов, такие как козы, воспринимать эмоциональные сигналы человека».

Подобные вопросы интересовали ученых и ранее. Известно, что богатая лицевая мускулатура позволяет приматам широко использовать язык гримас и различать выражение лица у человека. В литературе описаны исследования, в которых показывалось, что такие животные, как птицы, собаки и лошади, могут отличать выражение лица человека.

«Считается, что эта способность обрабатывать выражения эмоций другого вида — побочный продукт их тесных рабочих отношений с человеком на протяжении периода одомашнивания», — поясняют авторы работы. В своей работе ученые решили проверить гипотезу, что и сельскохозяйственные животные, а именно козы, также способны отличать выражение лица человека и реагировать на его эмоции.

Для эксперимента, который проводился на одной из британских ферм, были отобраны 20 коз (8 самок и 12 самцов), имевших большой опыт общения с человеком, в том числе для других научных исследований.

В ходе опытов каждое животное запускалось в загон, на противоположной стороне которого были размещены две черно-белые фотографии одного и того же не знакомого козам человека — с радостным или угрюмым выражением лица.

Выяснилось, что, оказавшись в вольере, козы чаще подходят к листку, с фотографией, изображающей улыбающегося человека, нежели к злому.

Увидев улыбающееся лицо, козы часто подходили к нему и начинали исследовать своими мордочками. Особенно часто это происходило, если снимок с улыбающимся человеком находился справа. Из этого ученые сделали вывод, что у коз именно левое полушарие мозга отвечает за обработку положительных эмоций. Если улыбающееся лицо находилось слева от оси зрения, козы, как правило, не отдавали предпочтение никому.

«Ранее мы знали, что козы сильно приучены к языку человеческого тела, но мы не знали, как они реагируют на различные выражения человеческих эмоций, таких как гнев или радость. Теперь мы впервые показали, что козы не только различают эти эмоции, но предпочитают взаимодействовать с радостными людьми», — пояснил соавтор работы Кристиан Ноурот.

«Это исследование имеет важные выводы в вопросе о том, как мы взаимодействуем с домашним скотом и другими видами, поскольку способности животных воспринимать человеческие эмоции могут не ограничиваться лишь домашними животными», — считает автор работы Алан МакЭллигот.

Ранее ученые из Ветеринарного института Норвегии доказали, что лошади способны общаться с людьми, указывая на определенные символы. Ранее считалось, что такими способностями кроме людей обладают только дельфины и обезьяны. Как рассказала Сесилия Мейдел, автор статьи в журнале Applied Animal Behaviour Science, ученые хотели найти способ, которым лошади давали бы понять, что им холодно и им требуется накидка.

Для этого они начали тренировать 23 лошади, благодаря чему те сначала научились тыкать мордой в табличку с вертикальной или горизонтальной полосой или без полосы вовсе, а затем стали ассоциировать свой выбор с действием людей, которые затем либо одевали на них попону, снимали либо не трогали вовсе.

В конце двух недель тренировок лошади стали сами делать выбор, причем статистический анализ множества экспериментов показал, что лошади осознанно выбирали горизонтальную полосу (одеть) в холодную сырую погоду и вертикальную (раздеть) в солнечные дни.