Будущий астронавт NASA отказался лететь в космос

Будущий астронавт NASA впервые отказался лететь в космос

Впервые за 50 лет будущий астронавт NASA покинул курс, не завершив обучение. Робб Кулин трижды подавал заявку на космическую подготовку, а вскоре после того, как был, наконец, отобран, ушёл сославшись на личные обстоятельства.

На место Кулина претендовали 18,3 тысячи человек. У многих из них теперь есть повод ненавидеть более удачливого соперника, ведь после его ухода из космической программы в NASA заявили, что дополнительного отбора не будет и вместо 12 астронавтов тренировки продолжат 11 — пять женщин и шесть мужчин.

Впрочем, с технической точки зрения Робб Кулин пока ещё числится «космическим кадетом». Как сообщает Houston Cronical, он прекратит обучение 31 августа.

Никаких подробностей о том, что побудило его отказаться от мечты, мужчина не сообщил. В космическом агентстве признают, что с 1968 года здесь не было ничего подобного. Отобранный к обучению человек покидает ряды астронавтов до получения допуска к космическим полётам впервые в истории. Тем более — добровольно.

Известно, что Кулину 35 лет, он уроженец Аляски. Ранее он шесть лет работал над ракетой Falcon 9 в компании SpaceX

Ранее астронавт NASA Леланд Мелвин заявил, что видел внеземное органическое существо на орбите космического корабля.