В Крыму нашли древнюю мраморную статую 

Мраморную статую мужского торса в одежде, предположительно, эпохи эллинизма, нашли на раскопах античного городища Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
"Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры", — сказал Бутягин.
По его словам, это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности.