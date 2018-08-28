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В Крыму нашли древнюю мраморную статую
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В Крыму нашли древнюю мраморную статую 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Александр Бутягин / VK
Мраморную статую мужского торса в одежде, предположительно, эпохи эллинизма, нашли на раскопах античного городища Мирмекий в Керчи, сообщил РИА Новости руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
"Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры", — сказал Бутягин.
По его словам, это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности.
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