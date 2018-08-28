В Крыму нашли древнюю мраморную статую

"Статуя представляет собой мужской торс в одежде. Сделана она из мрамора. Эпоха эллинизма, предположительно. Найдена в слое разрушения усадьбы первых веков нашей эры", — сказал Бутягин.

По его словам, это первая подобная находка на городище Мирмекий. Голова и ноги статуи, вероятнее всего, были отделены еще в древности.