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Здоровый образ жизни оказался смертельно опасным
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Здоровый образ жизни оказался смертельно опасным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Ученые Медицинского университета в Лодзи (Польша) выяснили, что низкоуглеводные диеты, которые считаются частью здорового образа жизни, увеличивают риск преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В долговременном исследовании, которое проходило в 1999-2010 годах, приняли участие 24 825 человек, средний возраст которых достигал 47,6 года. Специалисты изучали связь между низкоуглеводными диетами и смертностью от различных причин, включая ишемическую болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания (инсульт) и рак.
Оказалось, что у тех, у кого был самый низкий уровень потребления углеводов, риск преждевременной смерти увеличивался на 32 процента в 6,4-летний период наблюдения по сравнению со средним показателем. При этом риск гибели от болезней сердца, инсульта и опухолей увеличивался на 51, 50 и 25 процентов соответственно. Эта связь была наиболее сильной у пожилых людей, не страдающих ожирением.
Результаты были подтверждены в метаанализе семи исследований, в которых, в общей сложности, приняли участие 447 506 человек. Ученые выявили, что низкий уровень употребления углеводов опаснее высокого и приводит к увеличению риска смерти от сердечно-сосудистых заболевания и рака на 13 и 8 процентов соответственно. Одной из возможных причин такой связи, возможно, является сопутствующее увеличение потребления животного белка и жиров, а также недостаточное поступление в организм клетчатки и других веществ растительного происхождения.
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