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Названа неожиданная польза красного мяса
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Названа неожиданная польза красного мяса 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что термически необработанное мясо может быть полезно для сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты проанализировали результаты пяти исследований, общее число участников которых составляло 218 тысяч человек. Испытуемые были разделены на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 и более баллов, а диета низкого качества («западная диета») — 11 баллов и менее. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Как и следовало ожидать, такие продукты, как овощи, орехи, бобовые, молоко и рыба способствовали снижению риска преждевременной смерти от нарушения работы сердца. Однако ученые обнаружили, что красное мясо, которое не подвергалось температурной обработке, также оказалось полезным.
В 2015 году Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что обработанное мясо, например, ветчина, жареные сосиски и колбасы, является канцерогеном группы 1 (туда же относят асбест и табак) и вызывает рак толстой кишки и желудка.
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