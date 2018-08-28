Названа неожиданная польза красного мяса

Ученые Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что термически необработанное мясо может быть полезно для сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты проанализировали результаты пяти исследований, общее число участников которых составляло 218 тысяч человек. Испытуемые были разделены на пять групп в зависимости от рациона, качество которого оценивалось по балльной системе. Так, здоровая диета получала 18 и более баллов, а диета низкого качества («западная диета») — 11 баллов и менее. Качество рациона питания затем сопоставляли с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как и следовало ожидать, такие продукты, как овощи, орехи, бобовые, молоко и рыба способствовали снижению риска преждевременной смерти от нарушения работы сердца. Однако ученые обнаружили, что красное мясо, которое не подвергалось температурной обработке, также оказалось полезным.