Определен признак скорой смерти

Исследователи из Университета Тулузы Франция ) пришли к выводу, что людям с глубокими морщинами на лбу, возникшими «раньше срока», с высокой вероятностью грозит смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает ScienceDaily.

Ученые пригласили для долговременного исследования 3200 человек в возрасте 32-62 года, считающих себя здоровыми. Специалисты в самом начале выставили им баллы в зависимости от количества и глубины морщин на лбу. Ноль означал отсутствие морщин, а три — «многочисленные глубокие морщины».

С момента начала исследования прошло 20 лет. С тех пор 233 участника исследования умерли. У 15,2 процента из них было по два и три балла за морщины, у 6,6 процента было немного морщин, а у 2,1 процента их вообще не было. Ученые провели анализ и выяснили, что причиной смерти людей, у которых было много морщин, чаще всего становились сердечно-сосудистые заболевания.

При этом у людей, получивших за морщины два или три балла, угроза смерти от болезней сердца и сосудов оказалась в десять раз выше, чем у людей с почти гладкими лбами (с учетом корректировки по возрасту, полу, курению, артериальному давлению, сердечному ритму, диабету и уровням липидов).

Пока ученым не удалось выявить четкую взаимосвязь между морщинами и болезнями сердца. Они предположили, что это может иметь отношение к атеросклерозу или затвердеванию артерий из-за формирования атероматозных бляшек.

По мнению исследователей, недостаток коллагена играет роль как при развитии атеросклероза, так и при образовании морщин.

Ученые подчеркнули, что диагностика по морщинам — не лучше измерения кровяного давления, но она позволяет «забить тревогу» раньше, бесплатно, без анализов и с помощью одного взгляда.