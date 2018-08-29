В летучих мышах найден опасный для человека вирус

Американские ученые обнаружили новый вирус лихорадки Эбола у летучих мышей. Специалисты отмечают, что это первый случай, когда вирус нашли у переносчика, а не у человека.

Главная проблема заключается в том, что убивать этих рукокрылых нельзя, так как из трупы распространяют огромное количество вирусов.

Особенно опасно то, что еда и вода после прикосновения летучих мышей становятся зараженной, поэтому людям нужно быть внимательнее. В экскрементах этих животных также находятся вирусы, — отметили авторы исследования.

Сейчас ученым известно 5 типов эболавирусов, из них четыре — могут заразить человека. Новый вирус, получивший название Бомбали (BOMV), нашли благодаря тому, что два года назад исследователи взяли пробы у 535 животных, 244 из которых были летучими мышами.

Результаты этих анализов показали, что у четырех летучих мышей двух видов, Chaerephon pumilus и Mops condylurus обнаружен новый вирус лихорадки Эбола. Это открытие обеспокоило ученых, так как летучие мыши этих видов часто живут в домах людей.

Гликопротеин вирусной оболочки нового типа Эболы позволяет ему заражать людей, однако пока непонятно, опасен ли он для человека. В дальнейшем мы планируем проводить новые исследования, — заключили авторы работы.