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Раскрыт секрет тонущих на ночь водорослей
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Раскрыт секрет тонущих на ночь водорослей 

Индикатор 4 часа назад
Фото: NNehring/Flickr
Биологи разобрались, как редкой водоросли эгагропиле Линнея (Aegagropila linnaei) удается всплывать на поверхность водоемов утром и опускаться на дно вечером. Оказалось, что это растение, напоминающее зеленый шар из мха, управляет глубиной погружения при помощи пузырьков кислорода, которые образуются благодаря фотосинтезу. Кроме того, важную роль в этом процессе играют биологические часы растения. Результаты изложены в журнале Current Biology.
Эгагропила Линнея — это редкая водоросль, которая встречается в холодных пресноводных озерах Японии, Исландии и Украины. Она может плавать в виде отдельных нитей, напоминая многие другие водоросли, но иногда эти нити спутываются в комки и опускаются на дно, где течения сворачивают из нее шар. Благодаря своему необычному виду она даже получила в японском языке названием маримо (毬藻 — «шаровая водоросль»), а в английском — moss ball («шарик мха»), хотя никакого отношения ко мхам она не имеет.
Биологи из Бристольского университета (Великобритания) решили разобраться с тем, как эта водоросль может всплывать на рассвете и уходить на дно на закате. Чтобы проверить гипотезу о том, что все дело в пузырьках воздуха, которые образуются в результате фотосинтеза, ученые выращивали эгагропилу Линнея в лаборатории, покрыв некоторые из водорослей специальным химическим веществом. Оно на давало водорослям фотосинтезировать. Гипотеза подтвердилась: такие растения все время оставались на дне.
Однако выяснилось, что дело не только в фотосинтезе. Эгагропиле оказались свойственны циркадные ритмы, то есть циклические колебания активности биологических процессов в организме. Ученые держали некоторые нормальные водоросли несколько дней при тусклом красном свете. Затем они включали яркий свет, но если его появление совпадало с естественным временем восхода Солнца, то эгагропилы всплывали гораздо быстрее.
«К сожалению, эгагропилы находятся под угрозой исчезновения — сегодня их находят лишь в половине озер, где их когда-то замечали, — говорит ведущий автор статьи Дора Кано-Рамирес. — Это может быть связано с тем, что из-за загрязнения окружающей среды туда доходит гораздо меньше света, чем раньше. Мы надеемся, что понимание реакции на окружающую среду и управление плавучестью через циркадные ритмы позволит сохранить эту водоросль и восстановить ее популяции».
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