Дано новое объяснение огням ночных светляков

Ученые дали новое объяснение огням ночных светляков

Многие насекомые вырабатывают горькие или даже токсичные вещества, делающие их не слишком желанной добычей хищников. Однако для того, чтобы защита сработала, хищник должен четко понимать, что именно эта жертва потенциально отвратительна на вкус или опасна. Поэтому такие виды могут иметь яркую предупреждающую окраску или сигнализировать об опасности — например, звуками, как это делают некоторые мотыльки.

Таким же образом защищены и многие ночные жуки-светляки, однако ничто в их виде и окраске не предупреждает об этом нападающего. Энтомологи давно подозревали, что такую задачу у них выполняют органы свечения — лантерны. Однако лишь теперь Джесс Барбер (Jesse Barber) и его коллеги продемонстрировали, что огоньки светляков могут служить не только для привлечения партнеров, но и для защиты.

В статье, опубликованной в журнале Science Advances, ученые описали эксперименты со светляками, светящиеся органы которых были закрыты. Для начала трем насекомоядным летучим мышам, которые содержались в неволе и прежде со светляками не сталкивались, предъявлялись светляки в «обычном» виде. Уже после нескольких попыток они перестали атаковать неприятных жуков.

Однако затем в клетку впустили светляков, органы свечения которых были закрыты крошечными бумажными поясками и каплями черной краски. Такие насекомые действительно плохо распознавались летучими мышами, и им понадобилось куда большее время, чтобы понять, что добыча слишком отвратительна на вкус и ее лучше оставить в покое.