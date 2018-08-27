В РФ создадут абсолютно невидимые материалы

Российские ученые сделали шаг к созданию абсолютно невидимых материалов

Международная научная группа, состоящая из специалистов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" ( Москва ) и Политехнического университета Турина, разработала модель нового так называемого метаматериала, который позволит повысить точность работы наносенсоров в оптике и биомедицине за счет маскировки их от внешнего излучения. Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports издательского дома Nature.

Разработка модели нового метаматериала, маскирующего наносенсоры, проводится в рамках российско-итальянского проекта ANASTASIA (Advanced Non-radiatingArchitectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles), цель которого — смоделировать, а затем и воссоздать такой метаматериал, который бы позволил делать объекты невидимыми на наноуровне во всех волновых диапазонах, отмечается в сообщении пресс-службы МИСиС.

На данный момент учеными в разных странах мира накоплен опыт создания материалов и предметов, прозрачных для очень узкого диапазона излучения и скрывающих объекты только под определенным углом. Задача, которую ставят перед собой участники проекта ANASTASIA, состоит в том, чтобы обобщить опыт создания таких структур и разработать теорию, при помощи которой можно будет смоделировать, а затем и создать метаматериалы, скрывающие объекты под любым углом и в широком диапазоне.

"Скрыть большой объект на самом деле проще, чем маленький", — рассказала аспирантка лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" МИСиС и главный автор статьи Анар Оспанова, слова которой цитируются в сообщении.

Существуют различные техники камуфляжа и стелс-технологий, отметила она.

"Но когда мы имеем дело с наноразмерными объектами — например, иглами-сенсорами в биомедицине или физике, ситуация усложняется. Обычно наносенсоры соизмеримы исследуемым объектам, поэтому, попадая в среду, очень сильно на нее влияют — изменяют давление в ней, рассеивают излучение, и становится трудно понять, где характеристики иглы, а где — самого объекта. Мы решили "спрятать" излучение от наносенсоров и таким образом повысить точность их работы", — сказала она.

Основной элемент метаматериала, смоделированного авторами нынешней работы, — так называемая метамолекула, состоящая из четырех цилиндров-диэлектриков из танталата лития радиусом 5 микрон. Образуя своего рода оболочку для наносенсора, диэлектрики взаимодействуют с излучением, и возникает так называемое состояние анаполя — неизлучающего рассеиваетеля, в результате объект становится невидимым для внешнего наблюдателя.

Для расчетов ученые использовали металлический проводник радиусом 2,5 микрона, имитирующий наносенсор и обладающий очень высоким волновым рассеиванием, что позволило провести расчеты для максимально возможного уровня излучения. Моделирование проходило в терагерцовом диапазоне, между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами.

По словам руководителя проекта ANASTASIA со стороны МИСиС, доцента Алексея Башарина, у созданного метаматериала есть перспективы применения в биомедицине, например, за счет использования в качестве оболочки совместимого с человеческим организмом хлорида калия.

"Есть ряд случаев, когда нужно сделать так, чтобы объект не взаимодействовал со светом — например, при доставке лекарств на наноуровне. Наша конечная цель — создать метамолекулу, в которой рассеяние от объекта и его оболочки будут встречаться, нейтрализуя друг друга и делая объект невидимым в соответствующем волновом диапазоне", — отметил Башарин.

Следующий этап исследования — экспериментальное создание предложенной структуры в лабораторных условиях — запланирован на осень 2018 года.